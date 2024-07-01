Химическая кастрация: уникальную экспертизу внедрят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане разрабатывается новый вид экспертизы «Судебно-сексологическая экспертиза», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

По результатам анализа международного опыта, а также ввиду того, что возросло количество преступлений против личности человека, в том числе сексуального характера, Минюст начал работу по внедрению нового вида исследования, как «Судебно-сексологическая экспертиза».

Предметом исследования в судебно-сексологической экспертизе являются закономерности и особенности формирования полоролевых функций и осуществления сексуальной активности, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия.

Для выявления отклонений в сексуальном/психосексуальном развитии и как они выражаются, будут задаваться вопросы, по которым составляется психологический портрет человека. Эксперты смогут решить, наблюдается ли какое-либо патологическое влечение в половой сфере, нуждается ли человек в химической кастрации.

Для реализации данного проекта 3 судебных эксперта Научно-Практического Центра судебных экспертиз прошли обучение в Республике Беларусь и в настоящее время разрабатывается методика по виду «Судебно-сексологическая экспертиза».