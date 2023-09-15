Химожоги дыхательных путей вернули в реестр заболеваний

В Антикоре считают, что восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов вредных веществ в окружающую среду.

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По результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз «Химический ожог дыхательных путей» возвращен в реестр заболеваний. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz.

По информации агентства, отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.

В Антикоре считают, что восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендаций для перерабатывающих предприятий.

Экологическую ситуацию и реализацию карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области обсудили на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции. Там подчеркнули, что проблема загрязнения региона является основным вопросом коррупционных рисков в регионе.