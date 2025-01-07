Хирурги извлекли из кишечника четырехлетнего малыша 39 магнитных шариков

Попадание инородных тел в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт является одной из частых причин обращения родителей к врачам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Детские хирурги Акмолинской областной детской больницы спасли жизнь четырехлетнему мальчику, изъяв из его кишечника 39 магнитных шариков.

2 января мальчика экстренно доставили из Зеренды в детский стационар, состояние его ухудшалось. Ребёнок страдал от сильных болей в животе и многократной рвоты. На рентгене обнаружили множество инородных тел внутри кишечника.

По словам детского хирурга Салимжана Жакупова, операция длилась почти пять часов.

«В кишечнике ребёнка находилось 39 магнитных шариков, которые повредили толстую и тонкую кишку, вызвав перфорацию и перитонит. Удаление инородных тел и устранение последствий осложнилось из-за серьёзных повреждений», - рассказал врач.

Операцию проводил заведующий хирургическим отделением Ернар Кожабеков, ассистировали опытные специалисты.

Жизнь мальчика удалось спасти благодаря профессионализму врачей и своевременному вмешательству.

Попадание инородных тел в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт является одной из частых причин обращения родителей к врачам.