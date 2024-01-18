Чиновника осудили за приемку жилого дома с дефектами в Акмолинской области

Кроме него, тюремные сроки получили подрядчик и эксперт технадзора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Фото: прокуратура Акмолинской области

Как сообщается, по приговору Кокшетауского городского суда заместитель руководителя Управления строительства осужден к 8 годам, руководитель организации-подрядчика к - 7 годам, а также эксперт, осуществлявший технический надзор за строительством объекта,- к 2 годам лишения свободы за хищение более 50 млн тенге.

Основанием для приговора стали результаты проверки прокуратуры Акмолинской области деятельности управления строительства.

«Установлено, что вышеуказанные лица приняли в эксплуатацию 100-квартирный жилой дом в Щучинске имеющего многочисленные дефекты и отклонения от проектно-сметной документации на сумму более 50 млн тенге. Материалы проверки прокуратуры были зарегистрированы в ЕРДР по ч.4 ст. 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование было поручено Антикоррупционной службе», — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, в суде вина подсудимых полностью доказана и по делу состоялся обвинительный приговор

Также в прокуратуре добавили, что приговор опротестован прокуратурой области и осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе.