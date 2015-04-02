ХК "Сарыарка" оказалась в шаге от вылета из плей-офф ВХЛ

Карагандинская
"Сарыарка"
оказалась в шаге от вылета из плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), уступив нефтекамскому "Торосу" в третьем матче полуфинальной серии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Основное время встречи, прошедшей в Нефтекамске, закончилось со счетом 2:2 (2:0, 0:1, 0:1).
"Торос" сделал весомый задел для победы уже в первом периоде, забросив в ворота соперника две безответные шайбы. По разу отличились Кирилл Полозов (9-я минута) и Андрей Тавзелж (11-я).
Во втором периоде "Сарыарка" усилиями Роберта Макмиллана (32-я) сократила отставание до минимума. После этого карагандинцы забросили и вторую шайбу нефтемкамцам, однако взятие ворот было отменено, так как шайба была заброшена ногой хоккеиста.
На 48-й минуте "Сарыарке" все-таки удалось сравнять счет благодаря точному броску Евгения Фадеева. В оставшееся время командам отличиться не удалось, и победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались хозяева. Победу "Торосу" на 11-й минуте овертайма принес Данил Гареев.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу "Тороса". Четвертая игра состоится 2 апреля также в Нефтекамске.
Добавим, что "Сарыарка" является действующим обладателем главного трофея ВХЛ – Кубка Братины.