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Хочу увидеть Туркестан!
Любовь Доброта

Определены имена финалистов проекта, призванного популяризировать туризм.

Организаторы творческого проекта-конкурса «Хочу увидеть Туркестан» задумали его для популяризации города и его туристических достопримечательностей. Принять участие в отборочном этапе могли все желающие. Для этого достаточно было записать минутный видеоролик с указанием родного города и объяснения, почему хочется побывать и увидеть именно Туркестан. И разместить его на ­своей странице в Instagram с хештегом #түркістандыкөргімкеледі.

– Мы хотим показать облик древнего Туркестана и строительство нового города жителям дальнего и ближнего зарубежья, равно как и казахстанцам из других регионов страны, – так обозначил задачи проекта генеральный директор ТОО «Туркестан Медиа Холдинг» Жанахмет Агибаев. – Ставка на развитие туризма, включая международный, – наш приоритет. Посещение древнего города – это знакомство с историей Великой степи. Проект открывает возможности для всех, кто интересуется историей, кто хотел бы приехать в наш город, но не имеет такой возможнос­ти. Вполне закономерно, что в качестве приза для финалистов проекта предоставляется возможность совершить поездку в город мечты.

Прием заявок на участие в проекте «Хочу увидеть Туркестан» стартовал 14 июня этого года и продолжался до 10 июля. А спустя два дня началось голосование на сайте baiqau.turkistan.tv, проходившее в открытом формате. Оно завершилось 31 июля.

Заявки на участие в проекте, состоящем из трех этапов, поступили от сотни претендентов. Помимо Казахстана, их подали жители Бельгии, Узбекистана и Турции.

Финалистами проекта названы пять человек, ролики которых набрали больше всего голосов. Их авторы стали обладателями путевок на экскурсионную поездку в Туркестан. Все расходы на проезд и проживание взяли на себя организаторы проекта, предоставив финалистам возможность увидеть все достопримечательности древнего города и познакомиться с застройкой современного Туркестана.

В их числе гражданин Турции Рахимжан Калдыкоз, житель Узбекистана Фурхатжон Бегматов, житель Нур-Султана Алмат Игилик, а также Макжан Болатбекулы из села Шакпак Байдибекского района Туркестанской области и Гульнар Разуанова из Актау.

– Хочу выразить благодарность организаторам этого проекта и администрации Туркестанской области, – поделился своими впечатлениями от участия в проекте гражданин Турции Рахимжан Калдыкоз. – Первый раз я посетил Туркестан 10 лет назад, когда был еще подростком. Участие в проекте открыло для меня возможность вернуться в этот удивительный город. Я увидел его совсем иным. Особое впечатление произвел на меня обновленный, интенсивно развивающийся областной центр. За короткое время он изменился до неузнаваемости. Теперь я точно приеду сюда снова, но уже со своей семьей. Мои близкие должны прочувствовать всю мощь и могущест­во земли наших предков.

Участник из Узбекистана Фурхатжон Бегматов отметил гостеприимство туркестанцев и архитектурный облик нового города.

Теперь каждый из пяти финалис­тов по итогам путешествия снимет ролик о Туркестане и представит его на суд жюри. Из них члены комиссии выберут победителя проекта «Хочу увидеть Туркестан», который планируется проводить ежегодно.

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