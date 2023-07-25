Охранники рестобара избили посетительницу в Атырау

Девушка, избитая охранниками в атырауском рестобаре, добилась задержания одного из своих обидчиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Жительница Атырау на своей странице в Instagram рассказала, что 11 июля ее избили охранники рестобара SOLVE. По ее словам, конфликт начался до избиения: охранники пытались завести с ней знакомство, однако девушка им отказала.

«Позже примерно к 5 часам утра я вышла поговорить по телефону на крыльцо, после чего меня не захотели запускать охранники из-за сигареты, но даже после того, как я ее выкинула, меня не запускали, они стали грубить», – делится автор поста.

Как рассказывает пострадавшая, чтобы не впускать ее в заведение, сотрудники бара начали бить ее по лицу, она ударилась головой о кафель. Избиение закончилось ударом голове ногой.

Девушка сразу позвонила в полицию, однако запись с камер видеонаблюдения удалось получить только через 2 дня.

В Департаменте полиции Атырауской области отметили, что проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Хулиганство».

«Подозреваемые установлены. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза», – добавили в ДП.

Вчера пострадавшая сообщила о задержании ее главного обидчика.

«Полиция работает. Главный фигурант, который от начала до конца наносил удары, задержан! Кто бы что ни говорил, для меня главное, чтобы понес наказание главный фигурант, потому что я уже устала разбираться и тратить на это время и силы, хочу вернуться домой и забыть про этот кошмар», – поделилась девушка.

Она отметила, что ей предстоят походы к психологу и хирургу.