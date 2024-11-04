Ход приемки нового урожая зерновых и отправки на экспорт рассмотрели в правительстве

Сельское хозяйство , Правительство
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Уборка зерновых и зернобобовых завершена на 99,8%

Фото: пресс-служба правительства РК

В правительстве на заседании оперативного штаба по уборочной кампании рассмотрели ход приемки нового урожая зерновых на элеваторах и отправки на экспорт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Средняя урожайность составляет 16 ц/га, намолочено 26,6 млн тонн зерна. Продолжается сбор масличных культур, уже убрано  2,4 млн га, что составляет 83,1% от уборочной площади. Валовый сбор маслосемян составляет 2,7 млн тонн при средней урожайности 11 ц/га.

За сентябрь – октябрь этого года по железной дороге транспортировано 2,2 млн тонн зерна нового урожая, что на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. На экспорт отправлено 1,8 млн тонн (+48% к двум месяцам 2023 г.).  

Перевозки через Россию идут без ограничений. Экспорт казахстанского зерна в направлении РФ за два месяца составил 43 тыс. тонн, транзитом через РФ – 104 тыс. тонн. Идут активные отгрузки зерна через порт Актау в направлении Ирана: 249 тыс. тонн за сентябрь – октябрь. На традиционных рынках Центральной Азии перевозки нового урожая увеличились на 36% в сравнении с прошлым годом и уже составили 1,036 млн тонн.

Кроме того, Продкорпорация, как оператор страны по зерновому рынку, оказывает содействие фермерам в перевозке зерна на экспорт под собственным «зонтичным» брендом путем консолидации товарных партий зерна фермеров.   

На заседании оперативного штаба также рассмотрели жалобы отдельных фермеров на то, что они не могут сдать зерно на элеваторы. Общая емкость хранения зерна по республике составляет 30 млн тонн, лицензированные элеваторы загружены на 42%, свободный объем составляет 7,6 млн тонн. Таким образом, в основных зерносеющих регионах страны есть возможности для бесперебойной приемки нового урожая.

Вице-премьер поручил Министерству сельского хозяйства и акиматам Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей довести эту информацию до фермеров с указанием конкретных лиц для оперативной связи по всем возникающим вопросам.

«Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Мы собрали практически весь урожай, теперь нужно вывезти на экспорт и помочь фермерам в гарантированном закупе зерна», — подвел итоги заседания оперштаба Серик Жумангарин.

 

#экспорт #зерно #урожай #элеваторы

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