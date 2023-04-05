Ход реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрели в Правительстве

На совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева рассмотрен вопрос о ходе реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Глава государства поставил перед Правительством и Агентством по финансовому мониторингу стратегическую задачу по снижению теневой экономики до 15% к 2025 году. В рамках реализации комплексного плана исполнено 45 мероприятий из 64 или 70% от плана.

Необходимо отметить, что за 2021 год уровень теневой экономики по стране составил 19,75% при прогнозе 21,5%.

Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам и организациям обеспечить исполнение мероприятий действующего Комплексного плана по противодействию теневой экономике. Необходимо в соответствующий срок рассмотреть протокол разногласий, обеспечить согласование проекта Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными госорганами в соответствующий срок следует внести в Аппарат Правительства согласованный проект комплексного плана на 2023-2025 годы.