Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО

Происшествия,Хоккей,Суд
93
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Апелляционная инстанция Восточно-Казахстанского областного суда отменила приговор Межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска и приговорила игрока устькаменогорского хоккейного клуба к трем годам лишения свободы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как следует из информации, распространенной облсудом, коллегия по уголовным делам признала игрока виновным по части 4 ст. 389 Уголовного кодекса (самоуправство, повлекшее тяжкие последствия). Помимо реального срока в пользу родителей погибшего парня взыскана компенсация морального вреда в сумме 20 млн тенге.

Как следует из материалов дела, 2 августа 2024 года хоккеист после тренировки встретил во дворце спорта вратаря молодежной команды, схватил его за шею и стал требовать деньги за бытовой прибор. После того, как он еще раз сдавил парню шею, свидетели их разняли, но вратарь упал без сознания.

«Парню была причинена закрытая тупая травма рефлексогенной зоны шеи, приведшая к рефлекторной остановке деятельности сердца и последующей смерти», - значится в выводах суда.

Первая судебная инстанция квалифицировала действия агрессивного спортсмена как причинение смерти по неосторожности и освободила от наказания в соответствии с законом «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК». По ходатайству прокурора, жалобам потерпевших и их представителя дело было пересмотрено апелляционной инстанцией в связи с тем, что выводы не соответствовали фактическим обстоятельствам.

По информации, размещенной на сайте хоккейного клуба, погибшему вратарю молодежной команды было 19 лет.

 

#суд #смерть #приговор #вратарь #хоккеист

