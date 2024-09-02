Хоккейный клуб «Арлан» стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана

Хоккей , Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

«Арлан» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка РК

Фото: pro.ligasy.kz

В финальном матче Кубка Казахстана 2024 года сразились кокшетауский «Арлан» и «Горняк» из Рудного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на pro.ligasy.kz

Действующий чемпион страны «Арлан» провел розыгрыш Кубка и сыграл в финале турнира с позиции силы. В решающие моменты вратарь команды Сергей Кудрявцев отразил 23 из 24 бросков в створ.

Автором единственной шайбы в составе «Горняка» стал Оскар Юлбарисов, который второй день подряд вышел на лед с капитанской нашивкой.

Таким образом, «Арлан» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана. А для наставника «синегорцев» Владимира Маркелова этот трофей стал первым в качестве главного тренера.

Отметим, что оба коллектива ранее в своей истории по два раза выигрывали почётный трофей: кокшетаусцы - в 2012 и 2013 годах, рудничане - в 2010 и 2015 годах.

#кубок #победа #хоккей #Арлан

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