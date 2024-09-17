Хорошая дорога ведет на Алаколь

В регионе стало больше туристов, предприниматели вдоль новой трассы строят объекты сервиса. Население десятков аулов развернуло палаточную торговлю продуктами домашних хозяйств и ферм.

По Семиречью проходит более трехсот километров данной автострады, протянувшейся через три казахстанских региона. Ведет же эта дорога, в том числе, на озеро Алаколь – пожалуй, самый популярный в Казахстане туристический объект нынешнего лета.

Капитально отремонтированное за 164 млрд тенге шоссе идет от областного центра, Талдыкоргана, до поселков Акши и Коктума на побережье Алаколя. И «дикие» туристы, и те, кто едут в составе организованных групп, в восхищении от нового пути.

– Кто еще не ездил по трассе, прошедшей реконструкцию, тот не представляет, насколько изменился здесь уровень комфорта, – рассказывает житель Талдыкоргана Виталий Ли. – В былые годы поездка из областного центра на Алаколь была испытанием, сейчас же она благодаря прекрасному состоянию дороги и новому сервису при ней не доставляет неудобств. Буквально на днях ездили с семьей на личном автомобиле на озеро купаться на два дня, я даже не устал, будучи за рулем. Трасса отличная, кемпинги комфортные, к достопримечательностям повсюду есть подъезды. Рекомендую путешествовать на машине по нашему краю. Проверено на себе!

Общая протяженность участка реконструкции автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск по территории области Жетысу составила 314 километров. Что важно – в результате выполненных работ повысились технические параметры автодороги: 32 километра переведены в первую техническую категорию и 282 – во вторую, здесь две полосы расширены до девяти метров.

Отметим, что на данный момент в области Жетысу полностью завершена только сама трасса, на всем ее протяжении уложен верхний слой дорожного покрытия. По дороге уже идет большой поток автомобилей, продолжаются работы по формированию придорожного сервиса, объектов поддержки автобана в надлежащем эксплуатационном состоянии.

По информации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол», на этом участке автотрассы построено 27 автомобильных мостов, установлено более 350 водопропускных труб, смонтировано свыше полутора тысяч опор освещения, и работы по освещению автомагистрали продолжаются. Вдоль дороги появились тысячи погонных метров перильного и барьерного ограж­дения. Повсеместно устанавливаются необходимые дорожные знаки, их будет около двух тысяч.

Не каждый читатель, наверное, в курсе, что, когда разворачиваются дорожные проекты, подобные тому, что мы описываем, в каждом регионе, где будет вестись строительство, предварительно проходят общественные слушания, на которых население высказывает свои предложения и пожелания, связанные с грядущей стройкой. В последние годы у людей практически во всех регионах ­Казахстана основных пожеланий два: чтобы как можно больше местного населения получило работу у подрядчиков и чтобы была обеспечена безопасность движения, ведь в Казах­стане вдоль трасс расположены тысячи населенных пунктов.

В ходе строительства участка, о котором идет речь, подрядчиками было задействовано пять асфальтобетонных заводов, более 500 единиц дорожно-строи­тельной техники и порядка 700 человек дорожных рабочих, при этом основная часть занятых привлечена из местного региона.

Что касается дорожной безопас­ности, то главный вопрос, который жители Жетысу поднимали в ходе общественных слушаний, касался обустройства ограждений для скота, которого очень много в селах вдоль трассы.

Скот нередко выходит на дорогу, создавая опасные ситуации, десятки дорожно-транс­портных происшествий происходят в регионе из-за выскочивших в сумерках перед автомобилями жеребцов или вставших, как вкопанных, посреди трассы ослепленных коз.

Конечно, выпас скота на полосе отвода автомобильных дорог влечет для его хозяев административную ответственность в виде штрафа по статье 633 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

– Но многие люди, как владельцы животных, так и автомобилисты, полагают, что при реконструкции дорог на тех участках, где сельскохозяйственные животные появ­ляются наиболее часто, все же лучше устраивать специальные ограждения, и в данном случае это пожелание было учтено, – сообщил замес­титель руководителя филиала АО «НК «Каз­АвтоЖол» по области Жетысу

Жасулан Калтаев. – Сетчатое ограждение от животных сейчас установлено вдоль 106 километров этого автобана.

Не менее важны для туристов, а также водителей санитарно-гигиенические узлы по пути следования. При реконструкции трассы Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск это учтено, и на том участке дороги, что в области Жетысу, типовых санитарно-гигиеничес­ких узлов предусмотрено десять. АО «НК «КазАвтоЖол» после завершения строи­тельства каждого такого узла передает его в конкурентную среду, не беря с тех предпринимателей, что хотят трудиться­ в придорожном сервисе, за аренду ни копейки.

Единственное условие для бизнесмена – поддержка исправного эксплуатационного состояния санитарно-гигиенического узла круглые сутки. Работать должны в том числе кабинки для маломобильных граждан. Придорожные туалеты предприниматели делают, конечно, платными, так как на них идет большой расход воды и средств для уборки. А попутно устанавливают в модульных зданиях узлов кофе-автоматы, холодильники с напитками, продают­ всякую мелочь, в сезон пускают на свою территорию продавцов овощей, фруктов и бахчевых.

И конечно, как нельзя важно после строительства или реконструкции любой дороги строго поддерживать ее экс­плуатационное состояние. Для этого вдоль трасс создают дорожно-эксплуа­тационные участки для размещения техники и материальных ресурсов или дорожно-эксплуатационные пункты.

– В области Жетысу дорожным проек­том, о котором идет речь, предусмот­рено строительство двух дорожно-экс­плуатационных участков – в поселке Жансугуров и городе Ушарале, а также одного дорожно-эксплуатационного пункта в селе Кабанбай, – рассказал Жасулан Калтаев. – На сегодня по ДЭУ в поселке Жансугуров работы выполнены на 80 процентов: завершено строительство административных, производственных и складских помещений. Продол­жаются их отделка и облицовка. По ДЭУ в городе Ушарале продолжаются отделочные работы административного здания, стеновые работы на материаль­ном складе, а также по устройству канализационной системы.

Именно на дорожно-эксплуатацион­ные участки завтра ляжет забота по расчистке трассы от снега, заносов, по борьбе с гололедом. А зимы в Жетысус­ком регионе красивые, снежные, с переменчивой погодой.

В Интернете уже разгорается обсуж­дение, как хорошо было бы, если б кто-то из предпринимателей взялся за разработку тура одного дня к водопаду на реке Лепсы, а можно региону замахнуться и на строительство юрточного городка для туристов.

На Алаколе турсезон грех заканчивать в сентябре, можно же и рыбалку круглогодичную для любителей организовать. Вот тебе и обновленная дорога, сколько за ней, почти идеальной, новых перспектив.