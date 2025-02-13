Хорошее дело браком не назовут?

О психологических и правовых аспектах незарегистрированных супружеских отношений в преддверии Дня всех влюбленных корреспонденту Kazpravda.kz рассказали семейные психолог и юрист

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В последние годы незарегистрированные брачные отношения становятся все более актуальной темой для обсуждения. Каждый из специалистов выделил основные нюансы так называемого «гражданского брака», наличие которых подчеркивают глубокую неоднозначность и индивидуальность данной формы взаимоотношений.

По мнению аккредитованного гештальт-терапевта с высшим медобразованием, члена гештальт- сообщества ПСАГС, терапевта по работе с семейными парами, взрослыми и подростками Сауле Джаналиевой, юридическая регистрация брака – это не просто «штамп в паспорте», а мощный психологический символ.

Когда пара официально проходит процедуру в ЗАГСе, появляется чувство стабильности, принадлежности, как если бы каждый сказал друг другу, окружающим и самим себе, что «я выбрал этого человека», «я готов к партнёрству именно с тобой на сегодня и на будущее», подмечает она.

Однако регистрация брака – не гарантия любви и долгой совместной жизни, а лишь внешняя форма.

«И, если внутри есть тревога, сомнения, недоверие к партнёру, незрелость, неготовность к решению вопросов, которые будут возникать в паре, то «штамп» не спасёт. Здесь очень важна возможность увидеть ценность регистрации, когда вы выбираете партнёра не из внешних обстоятельств или потому что так надо, а потому что я готов быть рядом именно с ним», – рассуждает психолог.

Если союз строится не из внутренней ценности каждого партнёра в паре, а отталкивается от факта наличия официальной регистрации, то сложности могут возникнуть, в первую очередь, психологические:

- «Партнёра свяжет «штамп» и просто так он меня не бросит». В основе лежит страх одиночества.

- «Я боюсь остаться один и мне нужно всё проконтролировать, то отношения становятся удушающими». В основе лежит страх быть покинутым.

- «Брак его/её изменят». К сожалению, это не так, меняет человек не штамп, а его собственное желание меняться.

- «Подошло время создавать детей, семью, потому что так «надо». Тогда я игнорирую свои желания, теряю контакт с собой.

«Официальная регистрация брака не делает отношения автоматически счастливыми или несчастными. Между тем любые отношения всегда имеют право на существование. При этом важно понимать, какой смысл в них видит каждый и что человеком движет. Если один из партнеров выбирает отношения, где есть близость, уважение, доверие, поддержку, то «штамп» становится формальностью, не более. Главное, чтобы отношения строились не из страха потери, страха одиночества, тревоги, соответствия стандартам, страха осуждения», – подытожила Сауле Джаналиева.

Она добавила, что если кому-то из пары важно получить правовые преимущества: совместное имущество, наследование, фамилия детям, льготы и другие юридические права, то регистрация нужна, важна и комфортна, так как упрощает эту часть жизни. Если для вас союз – это пространство для роста, развития, то регистрация – это поддерживающая официальная структура.

Вместе с тем в обществе преобладает нарратив о том, что мужчины чаще всего сторонники, а женщины – противники гражданского барка. Психолог привела примеры самых часто встречающихся причин, которые могут озвучивать свои «против» мужчин и свои «за» женщины.

Мужчины:

- Ощущение свободы: нет юридических обязательств, и меньше страха перед разводом.

- Избегание ответственности: не хочется «официальных» обязательств.

- Неуверенность в партнёрстве или нет полной готовности к браку.

- Негативный опыт, когда уже был сложный развод.

Женщины:

- Чувство безопасности и защищенности, с юридической стороны, особенно при совместных детях.

- Социальное давление - «когда свадьба?», «просто живёте – это несерьёзно».

- Ожидание стабильности, так как штамп может казаться гарантом верности.

И здесь, по мнению эксперта, разделение на гендер не критично, поскольку всё зависит не от пола, а от личных установок, отношения к данному вопросу и ожиданий.

«Но времена меняются, люди меняются в каждом поколении. То, что раньше считалось незыблемым и нельзя было нарушить, сейчас теряет эту железобетонную основу. И чаще встречается, что не все женщины хотят официального брака, и не все мужчины его избегают. Истина в ценностях. Если партнёры слышат друг друга, уважают, доверяют и могут договориться, то наличие «штампа» для них может быть неважным», – пояснила психолог.

Основой такого союза должен быть осознанный и обоюдный выбор, а не бегство от обязательств или страхом перед «официальностью».

Можно заранее обсудить ожидания: «Что для каждого из вас значит совместная жизнь?», «Какие планы на будущее?», «Хотите ли вы детей и сколько?», «Важно ли для вас заключение брака в будущем, или регистрация не имеет значения?».

Также психолог рекомендует договориться о разделении ответственности: «Кто за что отвечает в хозяйстве?», «Как вы распределяете финансы?», «Как проводите личное время?», «Как строите отношения с родственниками?», «Когда планируете рождение детей и в какой мере/кто участвует в воспитании детей?».

Кроме того, Сауле Джаналиева советует создавать эмоциональную близость через разговоры, разделение чувств и переживаний, внимание, поддержку и заботу, и через усилие, чтобы услышать, увидеть, другого, который сильно отличается от вас, то есть «работать в отношениях». Иногда на это уходит вся жизнь.

Психолог предлагает паре, решившей связать себя отношения неформально, обсудить юридические вопросы заранее.

«Пока всё хорошо, кажется, что договорённости не нужны, но жизнь непредсказуема. Хорошо, если оба будут понимать, как оформлять крупные совместные покупки (квартиры, машины и т.д.), как заключить договор (если, например, один вкладывается в жильё больше другого), что будет с совместным имуществом, если отношения завершатся», – перечислила она.

О правовых рисках незарегистрированных супружеских отношений рассказала юрист по семейному праву Асель Кишкембаева. Она поделилась основными моментами, которые могут стать проблемой для такой пары.

К примеру, происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке (супружестве) между собой, подтверждается свидетельством о заключении брака (супружества) родителей. Если же брак не зарегистрирован, то отцовство лица, не состоящего в браке (супружестве) с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в регистрирующий орган совместного заявления отцом и матерью ребенка. Бывают случаи, что к моменту рождения ребенка «сожительство» между парой прекращено и отец ребёнка уклоняется добровольно обращаться в регистрирующий орган для подачи заявления.

В таких, случаях женщина вынуждена будет устанавливать отцовство в судебном порядке и только потом имеет право требовать содержания ребёнка отцом. Кроме, того не установление происхождения ребенка, может в будущем негативно сказаться на его правах о наследстве.

«Каждый человек имеет право знать свое происхождение, свои «корни», своих родственников», – убеждена юрист.

Из опыта работы Асель Кишкембаева вспоминает, что часто задаваемыми вопросами являются проблемы о разделе имущества, купленного во время «сожительства».

«Это часто служит причиной споров. Обычно приобретаемое имущество оформляется на имя одного из пары, хотя деньги используются общие. И, если при зарегистрированном браке, это не имеет юридического значения, то при проживании без регистрации это может негативно отразиться на правах одного из «супругов». Поэтому, в случае наличия спора, придется доказывать в суде, чтобы имущество признали общим», – отметила спикер.

Для того, чтобы избежать подобного рода судебных разбирательств, имущество, приобретаемое на совместные деньги, следует оформлять в общую долевую собственность на двоих владельцев. Тогда, право каждого будет закреплено документально.