"Хотел пораньше уйти домой" – ученик "заминировал" школу в Темиртау

Фото: polisia.kz

Сегодня, 14 декабря, около 13.00 в Управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Карагандинской области позвонил неизвестный, сказав детским голосом: "Взорву 20-ую школу и всех, кто там есть", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место срочно были направлены саперы и все экстренные службы. Сотрудники полиции эвакуировали из учебного заведения всех находившихся там преподавателей и учеников – всего 500 человек, оцепили территорию.

В ходе осмотра здания полицейские взрывное устройство не обнаружили.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию экстремизма УП города Темиртау установлен 12-летний ученик данного учебного заведения. Он пояснил, что хотел пойти домой и поэтому сообщил о минировании школы.

В полиции напомнили, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодня - 14,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.