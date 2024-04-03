Хозяйка дома погибла после взрыва в селе Мангистауской области

В жилом доме по неизвестным обстоятельствам произошел взрыв с обрушением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Ночью 3 апреля в селе Бейнеу, в 5-ти комнатном жилом доме, по неизвестным обстоятельствам произошел взрыв с последующим обрушением дома на общей площади 100 кв.м. без последующего горения.

В 04.45 из-под завалов излечен труп хозяйки 1982 года рождения. В 05.00 бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Причина происшествия устанавливается.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».