Фото: пресс-служба театра

Маншук Маметова давно стала символом мужества и отваги во время ВОВ. Народная героиня была одной из первых девушек-казашек, решивших надеть гимнастерку в военное время.

Режиссер Асхат Маемиров с глубоким уважением отнесся к историческому контексту произведений А. Кожахметова и А. Молдагалиева.

Характеры персонажей и сюжетные линии проработаны с тщательной детализацией, что позволяет зрителям увидеть внутренние конфликты, переживания главной героини. Эти аспекты добавляют глубину и многослойность её образу, создают неожиданную динамику в развитии сюжета. Как известно, в 1922 году в урочище Жиекум Западно-Казахстанской области в семье казаха Жиенгали родилась дочь. Годом ранее народ пережил страшный джут. Но ранняя весна и хороший травостой вселили надежду в сердца степняков. Счастливые родители нарекли дочь Мансией. Но радость материнства омрачила традиция, согласно которой бездетные родст­венники могли выпросить новорожденное дитя. Тойылша, мать Маншук, была хорошей снохой и противиться многовековой традиции не смог­ла. Так маленькая девочка обрела новых родителей – Ахмета и Амину Маметовых.

Семья проживала в Алма-Ате, была интеллигентной, дядя Ахмет был одним из первых врачей-казахов, Амина работала учителем. Родители очень любили и всячески баловали единственную дочь. Амина-апай называла ее Моншақ, Ақ моншағым, что переводе означает «бусинка». Со временем девочка стала называть себя Маншук.

В непростой 1937 год так же, как и многие представители интеллегенции, Ахмет Маметов был оклеветан и репрессирован. Амина-апай, беспокоясь за судьбу Маншук, просила ее указывать настоящих родителей. Но девочка не предала отца, воспитавшего ее. Горячо веря в справедливость, Маншук писала письма Сталину с просьбой разобраться в деле невинно осужденного отца.

Когда началась Великая Отечественная война, Маншук просится на фронт добровольцем. Ей было 18 лет. Она была одной из первых девушек-казашек, решивших надеть гимнастерку. Мало кто знает, что в одном ряду вместе с Маншук воевали будущие писатели Казахстана Азильхан Нуршаихов, Тахауи Ахтанов, легендарный Малик Габдуллин, будущий академик Сактаган Баи­шев и другие личности, внесшие свой вклад в развитие Казахстана и после войны.

В числе их две женщины-казашки – врач Мариям Сырлыбаева и Маншук Маметова. Среди провожающих был великий акын Жамбыл, который благословил воинов.

Сценическое представление не только вызывает сильные эмоции, но и погружает в атмосферу героизма, любви и самопожертвования.

Маншук становится символом не только для своего народа, но и для женщин всего мира, демонстрируя мягкую силу и решимость. Именно это смогла донести молодая актриса Гульден Курмет, которая с первого появления оживила персонаж, передавая весь спектр эмоций — от смелости на поле боя до нежности в мгновениях размышлений о жизни. Каждая сцена, в которой она участвует, насыщена драматургией, и зрители невольно переживают вместе с ней, испытывая гордость, сочувствие и даже печаль за судьбу героини. Ее коллеги Дана Асхаткызы и Айдана Жетешова показали ее трансформацию в детские и юношеские годы.

Особенно трогательными становятся моменты, когда Маншук размышляет о жизни и будущем, о том, что её ждет после войны. В трагическом финале зрители становятся свидетелями кульминационного момента, где все эмоции сливаются воедино.

Артисты театра Казыбек Ескара, Калима Наушанбаева, Асхат Мусагалиев, Оразалы Игилик, Саламат Мукашев, Армат Амандыков, Ернар Мухамбет, Инабат Ризабекова проявили свои таланты в новой постановке, которая привлекает внимание к роли женщин в армии, к их подвигам и достижениям, часто остающимся в тени.

Сценография и костюмы созданы с особой внимательностью к деталям, что добавляет аутентичности и помогает зрителям окунуться в атмосферу 1940-х годов. Декорации, отражающие реалии фронтовой жизни, прекрасно передают дух времени.

Музыкальное сопровождение играет важную роль в спектакле, усиливая эмоциональную нагрузку сцен. Мелодии военных лет, вызывающие ностальгические чувства и интонации, ритмы марша, создают яркую звуковую палитру.

Спектакль оставляет зрителей с мощным посланием о важности памяти, о тех жертвах, которые были принесены ради мира.

Спектакль будет интересен тем, кто интересуется историей и желает погрузиться в мир, где патриотизм, храбрость и любовь становятся ключевыми в борьбе за мир и справедливость.