Храм Афродиты нашли под водой у побережья Египта

Власти Египта сообщили, что археологи нашли храм Афродиты под водой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: А.Аманжолова

В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой около побережья Александрии, сообщило министерство туризма и древностей.

"Совместная египетско-французская археологическая миссия из Высшего совета по древностям и Европейского института подводной археологии обнаружила храм богини Афродиты, датируемый V веком до нашей эры", — говорится в заявлении ведомства.

Произошло это в ходе раскопок под водой в затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир неподалеку от Александрии.

Как отметил генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири, археологическая миссия, в частности, нашла внутри храма предметы из бронзы и керамики, привезенные из Греции.

Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году и считают древний мегаполис интереснейшим подводным музеем.