Хранит тепло зимой, прохладу – летом

Многие подрядчики, особо ценящие из всех отделочных материалов лицевой кирпич, отдают должное надежности продукции кирпичного завода ТОО «ENKI»: у ворот предприятия очередь из грузовиков в последнее время наблюдается круглый год.

Продукция завода находит применение на стройплощадках практически всех регионов республики, а также за ее пределами – за кирпичом в Кокшетау приезжают из соседних России, Узбекистана.

Материал из пластичной глины с отличной звукоизоляцией, стойкий к износу, морозам, непроницаемый для сырости, с низкой теплопроводностью – это все о нем – одинарном, утолщенном, половинчатом отделочном кирпиче от ТОО «ENKI».

Установленная на заводе технологическая линия испанской фирмы автоматизировала весь производственный цикл – от подачи сырья до упаковки готовой продукции. Контролируется процесс с помощью компьютерных программ. Керамический кирпич, предназначенный для облицовки, кладки перегородок, заполнения каркасов многоэтажек, имеет различную фактуру и цветовую гамму.

Сейчас мощность предприятия составляет 90 млн кирпичей в год. Хотя в 2006 году она равнялась 60 млн штук. Проект строительства завода был воплощен при поддержке Группы компаний АО «Астана-Финанс».

Кокшетау местом дислокации был выбран не случайно. Основополагающим фактором стало наличие в регионе значительных запасов подходящей по качеству глины. Сырье добывают здесь на пяти карьерах.

Торговая марка ENKI практически сразу стала известна в строительной отрасли Казахстана и за его пределами благодаря качеству продукции. Об этом говорят и награды предприятия. Так, в 2013 году ТОО «ENKI» было удостоено звания «Лидер Казахстана», в 2017-м оно победило в номинации «Лучший товар Казахстана». Кроме того, товарищество внесено в общеевропейский реестр как лучшее предприятие стройиндустрии Казахстана.

В 2022 году компания приросла новым заводом (ТОО «ENKI Plus»), ориентированным на выпуск рядового керамического кирпича, производительностью 30 млн штук в год. Построили предприятие с нуля за два года. Спустя год общий ежегодный объем производства, а это 120 видов кирпича, довели, как сказано выше, до 90 млн штук.

Самое главное в процессе изготовления керамического кирпича – его обжиг. С целью снижения уровня выбросов без вреда для окружающей среды на экологически ориентированном производстве используется сжиженный газ. Однако, по словам директора ТОО Мырзабая Абдыкалыкова, в последнее время голубое топливо приходится приобретать по коммерческим ценам, поскольку в Министерстве энергетики компанию убрали из перечня промышленных предприятий, получающих газ по льготной цене. Решение было мотивировано тем, что производимая продукция не относится к товарам первой необходимости.

Безусловно, это сказалось на себестои­мости продукции. Между тем у завода осталась необходимость приобретать за рубежом такие добавки, как мел, хром… Точно так же отражается на себестоимости закуп пигмента для кирпичей, выпускаемых в различной цветовой гамме.

К примеру, для выпуска кирпича в оттенке темного шоколада добавляется пигмент (диоксид марганца), приобретаемый во Франции. А ведь в Казахстане есть и мел, и марганец, и хром. Будь налажена в стране их переработка, насколько дешевле стоил бы кирпич и, как следствие, квадратные метры для населения…

Тем не менее бесперебойная работа мощного кирпичного завода способствует повышению темпов строительства. Товарищество вносит ощутимый вклад в развитие региона за счет налогов, являющихся основой формирования местного бюджета.

Трудятся в ТОО «ENKI» 400 человек, большей частью это молодые люди. Коллектив очень дружный, старшие наставляют и обучают новичков. У молодого поколения заводчан есть желание работать, привлекают стабильная зарплата, возможность карьерного роста, хороший социальный пакет. Что касается вакансий, то заводу сегодня нужны программисты, специалисты контрольно-измерительных приборов.

Добавим, что уже несколько лет здесь успешно практикуют дуальную форму обучения.

С 2022 года у работников завода появилась возможность получить жилье по себестоимости либо по сниженной цене. Для этого предприятие заключает договоры с идущими им навстречу застройщиками.

Отметим, что социально ориентированное предприятие оказывало помощь региону в устранении последствий прошлогоднего паводка. Завод предоставил людей, спецтехнику и автомашины. Для строительства жилья пострадавшим от паводка акмолинцам выделялся стеновой и облицовочный кирпич.

Отраслевой флагман продолжает расширяться. В Астане готовится к открытию филиал завода производительностью 60 млн штук кирпича в год. Кроме того, планируется завершить строительство завода газоблоков в Шымкенте.