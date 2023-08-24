Хранители истории

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Жанат Сисекенова

Лучшего архивиста определили в Актюбинской области.

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Местом тишины и серьезной концентрации внимания представляется всем архив. Но на днях в главном офисе областного Государственного архива было непривычно оживленно. Впервые здесь провели региональный профессиональный конкурс «Үздік архивші-2023».

Облгосархив и областное управление культуры, архивов и документации организовали мероприятие в рамках празднования векового юбилея Государственного архива области. Организация была создана на основании протокола № 67 заседания президиума Актюбинского губернского исполнительного комитета от 12 июля 1923 года. С тех пор именно она – место хранения экс­понатов, относящихся к значимым периодам истории страны.

На приглашение проверить свой профессионализм откликнулись 12 специалистов. Самой опытной среди конкурсантов оказалась представительница Каргалинского района. Но с ней смело состязались и те, кто работает всего год-два. Все они постарались креативно подойти к презентации. Это было первое задание конкурса.

Многие свою повседневную работу и достижения продемонстрировали в стихотворной форме или под мелодии домбры. Архивист из Шалкарского райо­на обыграл ситуацию в форме интервью популярному респуб­ликанскому телеканалу.

Всего было пройдено четыре этапа: они включали в себя проверку знаний законов и правил, определяющих деятельность архивов, а также умение формировать дела и подшивать их. Поделились конкурсанты также видением перспектив своего дела, реализации комплексной программы «Архив-2025».

В итоге Гран-при завоевала архивист высшей категории областного госархива Ардак Кульниязова. Первое место досталось Айзат Елубай из Иргизского района, второе – Мади Мирамбеку из шалкарского филиала и третье – Коркем Салыкаевой из айтекебийского.

Всем участникам конкурса благодарственные письма адресовало руководство управления культуры, архивов и документации. Дипломы и памятные подарки за активность и преданность избранному делу вручил также филиал отраслевого профсоюза и областной госархив.

– В таком формате конкурс прошел у нас впервые за годы независимости. Прежде, конечно, они были, но только в пределах нашей организации. Полученный опыт всем понравился, решено сделать конкурс ежегодным, – отметила заместитель директора областного госархива Светлана Книжник.

#Актюбинская область #конкурс #архив #архивист

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