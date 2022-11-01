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Хранители истории спустились в метро

Айгуль Турысбекова

Станции алматинского метрополитена стали местом проведения масштабной архивной выставки.

На четырех станциях были представлены раритеты четырех ведущих архивов Казах­стана: Архива Президента РК, Центрального государственного архива, Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи и Государственного архива города Алматы. Проект состоялся в рамках I Международного конгресса архивистов и стал своеобразным подарком горожанам и гостям Алматы ко Дню Республики, символизируя открытость архивов для людей и общества.

Так, на станции «Байконур» можно было видеть фотоснимки и документы, посвященные истории космической гавани. Многие пассажиры с интересом останавливались у стендов, чтобы посмотреть фотографии космонавтов Юрия Гагарина, Виталия Севастьянова, Талгата Мусабаева, Юрия Маленченко и Ульфа Мербольда, военнослужащих космодрома, космического корабля перед стартом, другие снимки, отражающие яркие моменты из жизни Байконура. Основной упор был сделан на материалы, рассказывающие о казахстанской космонавтике в период независимости.

– Впервые эти фотографии были выставлены в Архиве Президента в онлайн-формате, когда отмечалось 30-летие освоения космоса, – отметил руководитель службы организации использования документов Архива Президента РК Болеген Касенов. – Теперь эти уникальные снимки оказались в широком доступе на станции «Байконур». Наверняка старшему поколению казахстанцев они знакомы, и эта экспозиция была больше адресована молодежи.

Напомним, что Байконур – это самый крупный, надежный и активный космодром в мире, расположенный в Кызылординской области. Строительство будущего космодрома началось в 1955 году, а первый полет в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стал, без сомнения, одним из главных событий ХХ века.

Болеген Касенов рассказал, что космодром с первых дней работы находился под ведомственным контролем Министерства обороны СССР, и в основном все документы были засекречены. Они и до сих открыты частично. Представленные снимки стали общедоступными благодаря тому, что государственные и партийные лидеры того периода передали их в Архив Президента РК из частных фондов. На них запечатлены, например, старты космических кораблей. Каждый старт был событием, освещался в центральных газетах «Правда» и «Казахстанская правда», сопровождался официальной хроникой.

– Снимки запечатлели моменты подготовки и приземления первого космонавта, других экипажей, в том числе и международных. Эти кадры позволяют нам прикоснуться к истории, – подчеркивает специалист.

Отметим, что девиз прошедшего конгресса был «Открытому обществу – открытый архив». Возможно, архивы продолжат подобные проекты – в многолюдных местах, с большим охватом посетителей, в неформальной обстановке.

Также на станции «Абай» Государственный архив города Алматы представил выставку «Трансформация городского пейзажа», показавшую, какие изменения произошли в городе за несколько десятилетий. На станции «Бауржан Момышулы» Центральный государственный архив РК развернул экспозицию, рассказывающую о знаменитом казахстанском воине, Герое Советского Союза, писателе, общественном деятеле.

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