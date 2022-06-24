HTTP:ЯЩИК_ПАНДОРЫ_VS_ЮЗЕРЯНЕ.COM

Какой-то экстраверт достает вас предложениями сломать стереотипы? Ответьте, как программист: зачем ломать то, что работает?

В самом деле, частенько приходится слышать: мол, нужен креа­тивный подход, нестандартные взгляды; стереотипное мышление – пережиток прошлого и вообще – новое время, новые вызовы. Так-то оно так, ежели да конечно, а случись чего – вот тебе и пожалуйста…

В том смысле, что суть человеческая не меняется. Что природой заложено, то и имеем. И требует народ во все времена одно и то же – свободы, зрелищ, хлеба, денег.

Свободу каждый понимает по-своему, а ведь она не где-то там, за горизонтом, а в голове. Зрелищ нынче предостаточно, успевай только головой вертеть. Материальные блага – это уж кто на что учился. Все в наших руках – вон некоторые умудряются на воздухе зарабатывать в буквальном смысле слова.

В общем, скучно людям. Нынче все доступно, многое позволено. Вот и получается, что конспирологические теории, фейковые новости и «экспертные» оценки диванных критиков в последнее время обретают широкую популярность.

Иногда кажется, что мир сошел с ума. А все почему? ИМХО на фоне глобальных вызовов и природных катаклизмов люди пытаются спрятаться от действительности в таком вот придуманном мире, где, по их разумению, сущест­вуют вампиры, оборотни, русалки, инопланетяне и огромная черепаха, несущая на себе нашу плоскую землю. Жаль, формат газеты не позволяет вставить в текст эмодзи рука-лицо, он здесь был бы крайне уместен.

#КОНСПИРОЛОГИЯ⁄⁄ЧТОБ_НИКТО_НЕ_ДОГАДАЛСЯ

Однажды, совершая вечерний променад по нашему уютному дворику, услышала разговор соседок. Одна из них, местная «сумасшедшая», как мы любя ее прозвали, с упоением вещала о радиоизлучении, исходящем с вышек, установленных вдоль дороги.

Тут надо пояснить, что на нашей улице в поселке наконец-таки опрокинули грузовик с фонарными столбами, которые и устанавливали на обочине, чтобы в безлунную ночь люди себе ноги не посворачивали, возвращаясь домой.

Но речь нашей Ванги была столь последовательна, а аргументы убедительны, что я невольно заслушалась. Хватило меня ровно до того момента, пока она не перешла с вредного излучения на плоскую землю. Нет, я слышала, что есть поклонники этой теории, но вот чтобы так, жить по соседству с одним из представителей этого, скажем так, мнения…

В общем, после увлекательной дворовой лекции пришла к выводу: чем сложнее становится мир, тем выше спрос на упрощенные модели его объяснения.

Что характерно, общество плоской Земли зародилось не две тысячи лет назад. В космические дебри рассуждений людей потянуло в 1956 году. Научные доказательства и снимки Земли из космоса поклонники теории называли догматическими и поддельными.

Чуть позже в дело вступает Интернет, и бредовые идеи разлетаются по миру. В итоге получаем категорию людей, всерьез полагающих, что Земля – это диск с северным полюсом посередине; по краям – Антарктида, которая на самом деле представляет собой огромную ледяную стену под охраной NASA, чтобы никто не догадался.

Обоснование следующее – доверять нужно только своим глазам, а не каким-то там космическим снимкам. Если горизонт выглядит плоским, значит так оно и есть. Наверное, плоскоземцы просто никогда не летали на самолетах и не знают о вывертах человеческого мозга, который порой заставляет глаза видеть не то, что есть на самом деле.

Кстати, пик обсуж­дений различных конспирологичес­ких теорий­ пришелся на 2020–2021 годы, когда бушевала пандемия заморского вируса. Что опять же подтверждает тот факт, что ничегонеделанье и тревожная обстановка придают импульс юзерянам, строчащим в соцсетях свои измышлизмы по поводу и без, «объясняя» происходящее и «предсказывая» будущее.

Допустим, новый мировой порядок. Сие значит, что миром управляет некое теневое правительство, в которое входят сатанисты и иллюминаты, желающие сократить население планеты, выживших превратить в рабов и изменить существующие нормы и принципы. А пандемия как раз один из способов уничтожения человечества.

Потом активные антиваксеры затолкали в этот ящик Пандоры вакцинацию, якобы направленную на порабощение разума, распыление вируса с самолетов, сговор фармацевтов; позже подключились доморощенные политологи и экономисты, рассуждая о крахе мировой экономики, отмене частной собственности и упразднении института семьи. В общем, что ни «эксперт», то Нострадамус сетевого разлива.

А вот еще интересная теория об инопланетянах. Невероятно, но факт: люди продолжают верить в НЛО, хотя доказательная наука так и не выявила других форм жизни вне нашей планеты.

Честно говоря, я с детства от родных и друзей слышала истории о необъяснимых явлениях. Например, мой папа как-то удил рыбу с лодки. Вдруг резко потемнело вокруг, а прямо над ним завис непонятный объект, повисел немного, поморгал фонарями и исчез. Это дословный рассказ.

Будучи маленькой девочкой, конечно, я поверила в это и жутко испугалась. А потом выяснилось, что папа просто поведал эпизод из какого-то фантастического произведения.

Был похожий случай, только уже наяву. Знакомая рассказала, что однажды, находясь одна дома с младенцем на руках, вдруг в окне увидела яркий луч, при этом был день, а на улице оказалось странно темно. Сценарий тот же, луч посветил-посветил да исчез.

Ни в коем случае не хочу подвергать сомнению такие моменты, в конце концов люди действительно могли что-то видеть, порой даже успевали запечатлеть необъяснимое на видео. Вот только наверняка всему можно найти логическое объяснение, немного отстранившись от эмоций и включив здравомыслие.

Другой вопрос, если верят не просто в существование высокоразвитых внеземных цивилизаций, но и в то, что члены тайного мирового правительства находятся с ними в тесном контакте.

Скажем, в социальных сетях появлялись посты о неких «сирианцах», которые на самом деле были артистками цирка; о юбилейной монете с изображением инопланетянина, которая есть подтверждение связи Елизаветы II с внеземными цивилизация­ми; а еще были заявления, что всех привитых людей пришельцы из расы рептилоидов уволокут в созвездие Альфа Центавра.

И знаете, все это было бы смешно, если б не было так грустно. В конспирологической картине мира везде и во всем видится недобрый умысел, существует некий кукловод. Сторонники теорий заговора – прожженные скептики с философией сомнения во всем, кроме собственных мыслительных установок. Которым, как не сложно догадаться, доказательств нет.

Но живем мы нынче в толерантном мире, и каждый имеет право на самовыражение. И следуя философии таких теоретиков, имеем право сомневаться. Как в теориях заговора, так и в душевном здоровье конспирологов.

#САРАФАННОЕ_РАДИО.ТАЛАНТЫ_ И_ПОКЛОННИКИ

Другой непременный атрибут дня сегодняшнего – фейки. По моему глубокому убеждению, фейки – те же слухи и анекдоты, но с появлением Интернета они превратились в вариативное искажение истины и с каждым днем приобретают все больше поклонников и адептов, а вместе с ними и борцов с этим явлением.

И что самое интересное, их даже искать не надо, и никакой Интернет не нужен, достаточно выйти во двор и послушать, что говорят соседи. Куда там фейкам до сарафанного радио, которое, похоже, и является прародителем этих интернет-подделок.

К слову, недавно в автобусе наткну­лась на новые валидаторы. Порадовалась: модернизация идет полным ходом. Все автоматизировано, упрощено.­ Делай дела из дома, учись, работай. Вышел куда-то – к твоим услугам «умные светофоры», терминалы, теплые остановки, валидаторы, банкоматы. Рай для интроверта.

Но в такой технологичности кроется серьезная опасность. Нам не нужно думать, за нас это делает компьютер. И поэтому способность критического мышления сходит на нет. Да что там, порой не включается даже примитивная логика. Так зачас­тую и появляются фейки. Один услышал не то, что было сказано, второй повторил, как услышал, третий добавил что-то от себя, и понеслась лошадка слухов и домыслов в информационное поле.

Помнится, раньше, до тотальной интернетизации населения, подростки и недалекого ума взрослые граждане путем анонимных звонков сообщали о заложенной бомбе, например, в школе. Игнорировать подобные сообщения невозможно, как нереально отделить фейковые звонки от настоящих сигналов о подозрительных коробках или пакетах в людном месте.

На сегодняшний день возможностей распространить ложную информацию гораздо больше, причем сами отправители порой не понимают, что собственными руками создают фейк.

К примеру, не так давно в WhatsApp стали рассылать аудиосообщение о том, что в Казахстане есть случаи заболевания холерой, о чем сообщили в медицинском центре Жезказгана. По данным сайта stopfake.kz, это ложь и провокация. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемио­логического контроля МЗ РК.

А вот пару недель назад где-то вычитала, что по улицам ходят странные личности в защитных костюмах и распыляют вирус. Это же откуда надо начать думать мысль, чтобы прийти к такому неочевидному выводу, ведь мы уже знаем (благодаря конспирологам), что вирус распыляют с самолетов и вертолетов.

К слову, однажды сестра жутко перепугалась, услышав под окном жужжание и рычание агрегата, распыляющего средство от комаров. Увидев человека, с головы до пят облаченного в непривычный глазу кос­тюм, перепугалась еще больше. Однако даже под гнетом страха сделала абсолютно логичную вещь: закрыла окно. Ибо хоть специальный раствор с инсектицидами для борьбы с комарами и не опасен для человека, все же пахнет он крайне неприятно.

Еще одна «новость», будоражащая умы: вакцины вызывают СПИД, содержат смертельную дозу вирусов и провоцируют анафилактический шок. Откровенный фейк, над которым, надо думать, постарались антиваксеры. Как водится, такие громкие утверждения не подтверждаются фактами.

Говорю со знанием дела, так как я врожденный аллергик и, признаться, побаивалась делать прививку. Но получив вакцину, даже не почесалась, что лично меня убеждает: вреда от нее никакого, а вот польза очевидна – за прошедший год с момента вакцинации ни разу не болела.

В общем, от талантов на ниве фейков и поклонников теорий заговора никуда не спрятаться. И бороться с ними, доказывая пропис­ные истины, тоже не вариант. Это как борьба дня и ночи. Но если в жизни природы это сакральный момент, то в нашей действительности больше напоминает разговор слепого с глухим.

Это я к тому, что тратить эмоции на откровенно бредовые мысли и теории все равно что обижаться на дождь. Бессмыс­ленно и бесполезно.

Вот и получается, что даже на фоне всеобщего помешательства можно оставаться человеком разумным. Иногда лишь делая вид, что все понимаешь. А еще можно переименовать свой

Wi-Fi в «СОVID-19 5G ТЕSТ ТОWЕR», сделав жизнь соседей-конспирологов увлекательнее.