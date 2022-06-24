Общество HTTP:ЯЩИК_ПАНДОРЫ_VS_ЮЗЕРЯНЕ.COM 24 июня 2022 г. 1:45 Ирина Захарова-Ильчук Какой-то экстраверт достает вас предложениями сломать стереотипы? Ответьте, как программист: зачем ломать то, что работает? В самом деле, частенько приходится слышать: мол, нужен креативный подход, нестандартные взгляды; стереотипное мышление – пережиток прошлого и вообще – новое время, новые вызовы. Так-то оно так, ежели да конечно, а случись чего – вот тебе и пожалуйста… В том смысле, что суть человеческая не меняется. Что природой заложено, то и имеем. И требует народ во все времена одно и то же – свободы, зрелищ, хлеба, денег. Свободу каждый понимает по-своему, а ведь она не где-то там, за горизонтом, а в голове. Зрелищ нынче предостаточно, успевай только головой вертеть. Материальные блага – это уж кто на что учился. Все в наших руках – вон некоторые умудряются на воздухе зарабатывать в буквальном смысле слова. В общем, скучно людям. Нынче все доступно, многое позволено. Вот и получается, что конспирологические теории, фейковые новости и «экспертные» оценки диванных критиков в последнее время обретают широкую популярность. Иногда кажется, что мир сошел с ума. А все почему? ИМХО на фоне глобальных вызовов и природных катаклизмов люди пытаются спрятаться от действительности в таком вот придуманном мире, где, по их разумению, существуют вампиры, оборотни, русалки, инопланетяне и огромная черепаха, несущая на себе нашу плоскую землю. Жаль, формат газеты не позволяет вставить в текст эмодзи рука-лицо, он здесь был бы крайне уместен. #КОНСПИРОЛОГИЯ⁄⁄ЧТОБ_НИКТО_НЕ_ДОГАДАЛСЯ Однажды, совершая вечерний променад по нашему уютному дворику, услышала разговор соседок. Одна из них, местная «сумасшедшая», как мы любя ее прозвали, с упоением вещала о радиоизлучении, исходящем с вышек, установленных вдоль дороги. Тут надо пояснить, что на нашей улице в поселке наконец-таки опрокинули грузовик с фонарными столбами, которые и устанавливали на обочине, чтобы в безлунную ночь люди себе ноги не посворачивали, возвращаясь домой. Но речь нашей Ванги была столь последовательна, а аргументы убедительны, что я невольно заслушалась. Хватило меня ровно до того момента, пока она не перешла с вредного излучения на плоскую землю. Нет, я слышала, что есть поклонники этой теории, но вот чтобы так, жить по соседству с одним из представителей этого, скажем так, мнения… В общем, после увлекательной дворовой лекции пришла к выводу: чем сложнее становится мир, тем выше спрос на упрощенные модели его объяснения. Что характерно, общество плоской Земли зародилось не две тысячи лет назад. В космические дебри рассуждений людей потянуло в 1956 году. Научные доказательства и снимки Земли из космоса поклонники теории называли догматическими и поддельными. Чуть позже в дело вступает Интернет, и бредовые идеи разлетаются по миру. В итоге получаем категорию людей, всерьез полагающих, что Земля – это диск с северным полюсом посередине; по краям – Антарктида, которая на самом деле представляет собой огромную ледяную стену под охраной NASA, чтобы никто не догадался. Обоснование следующее – доверять нужно только своим глазам, а не каким-то там космическим снимкам. Если горизонт выглядит плоским, значит так оно и есть. Наверное, плоскоземцы просто никогда не летали на самолетах и не знают о вывертах человеческого мозга, который порой заставляет глаза видеть не то, что есть на самом деле. Кстати, пик обсуждений различных конспирологических теорий пришелся на 2020–2021 годы, когда бушевала пандемия заморского вируса. Что опять же подтверждает тот факт, что ничегонеделанье и тревожная обстановка придают импульс юзерянам, строчащим в соцсетях свои измышлизмы по поводу и без, «объясняя» происходящее и «предсказывая» будущее. Допустим, новый мировой порядок. Сие значит, что миром управляет некое теневое правительство, в которое входят сатанисты и иллюминаты, желающие сократить население планеты, выживших превратить в рабов и изменить существующие нормы и принципы. А пандемия как раз один из способов уничтожения человечества. Потом активные антиваксеры затолкали в этот ящик Пандоры вакцинацию, якобы направленную на порабощение разума, распыление вируса с самолетов, сговор фармацевтов; позже подключились доморощенные политологи и экономисты, рассуждая о крахе мировой экономики, отмене частной собственности и упразднении института семьи. В общем, что ни «эксперт», то Нострадамус сетевого разлива. А вот еще интересная теория об инопланетянах. Невероятно, но факт: люди продолжают верить в НЛО, хотя доказательная наука так и не выявила других форм жизни вне нашей планеты. Честно говоря, я с детства от родных и друзей слышала истории о необъяснимых явлениях. Например, мой папа как-то удил рыбу с лодки. Вдруг резко потемнело вокруг, а прямо над ним завис непонятный объект, повисел немного, поморгал фонарями и исчез. Это дословный рассказ. Будучи маленькой девочкой, конечно, я поверила в это и жутко испугалась. А потом выяснилось, что папа просто поведал эпизод из какого-то фантастического произведения. Был похожий случай, только уже наяву. Знакомая рассказала, что однажды, находясь одна дома с младенцем на руках, вдруг в окне увидела яркий луч, при этом был день, а на улице оказалось странно темно. Сценарий тот же, луч посветил-посветил да исчез. Ни в коем случае не хочу подвергать сомнению такие моменты, в конце концов люди действительно могли что-то видеть, порой даже успевали запечатлеть необъяснимое на видео. Вот только наверняка всему можно найти логическое объяснение, немного отстранившись от эмоций и включив здравомыслие. Другой вопрос, если верят не просто в существование высокоразвитых внеземных цивилизаций, но и в то, что члены тайного мирового правительства находятся с ними в тесном контакте. Скажем, в социальных сетях появлялись посты о неких «сирианцах», которые на самом деле были артистками цирка; о юбилейной монете с изображением инопланетянина, которая есть подтверждение связи Елизаветы II с внеземными цивилизациями; а еще были заявления, что всех привитых людей пришельцы из расы рептилоидов уволокут в созвездие Альфа Центавра. И знаете, все это было бы смешно, если б не было так грустно. В конспирологической картине мира везде и во всем видится недобрый умысел, существует некий кукловод. Сторонники теорий заговора – прожженные скептики с философией сомнения во всем, кроме собственных мыслительных установок. Которым, как не сложно догадаться, доказательств нет. Но живем мы нынче в толерантном мире, и каждый имеет право на самовыражение. И следуя философии таких теоретиков, имеем право сомневаться. Как в теориях заговора, так и в душевном здоровье конспирологов. #САРАФАННОЕ_РАДИО.ТАЛАНТЫ_ И_ПОКЛОННИКИ Другой непременный атрибут дня сегодняшнего – фейки. По моему глубокому убеждению, фейки – те же слухи и анекдоты, но с появлением Интернета они превратились в вариативное искажение истины и с каждым днем приобретают все больше поклонников и адептов, а вместе с ними и борцов с этим явлением. И что самое интересное, их даже искать не надо, и никакой Интернет не нужен, достаточно выйти во двор и послушать, что говорят соседи. Куда там фейкам до сарафанного радио, которое, похоже, и является прародителем этих интернет-подделок. К слову, недавно в автобусе наткнулась на новые валидаторы. Порадовалась: модернизация идет полным ходом. Все автоматизировано, упрощено. Делай дела из дома, учись, работай. Вышел куда-то – к твоим услугам «умные светофоры», терминалы, теплые остановки, валидаторы, банкоматы. Рай для интроверта. Но в такой технологичности кроется серьезная опасность. Нам не нужно думать, за нас это делает компьютер. И поэтому способность критического мышления сходит на нет. Да что там, порой не включается даже примитивная логика. Так зачастую и появляются фейки. Один услышал не то, что было сказано, второй повторил, как услышал, третий добавил что-то от себя, и понеслась лошадка слухов и домыслов в информационное поле. Помнится, раньше, до тотальной интернетизации населения, подростки и недалекого ума взрослые граждане путем анонимных звонков сообщали о заложенной бомбе, например, в школе. Игнорировать подобные сообщения невозможно, как нереально отделить фейковые звонки от настоящих сигналов о подозрительных коробках или пакетах в людном месте. На сегодняшний день возможностей распространить ложную информацию гораздо больше, причем сами отправители порой не понимают, что собственными руками создают фейк. К примеру, не так давно в WhatsApp стали рассылать аудиосообщение о том, что в Казахстане есть случаи заболевания холерой, о чем сообщили в медицинском центре Жезказгана. По данным сайта stopfake.kz, это ложь и провокация. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. А вот пару недель назад где-то вычитала, что по улицам ходят странные личности в защитных костюмах и распыляют вирус. Это же откуда надо начать думать мысль, чтобы прийти к такому неочевидному выводу, ведь мы уже знаем (благодаря конспирологам), что вирус распыляют с самолетов и вертолетов. К слову, однажды сестра жутко перепугалась, услышав под окном жужжание и рычание агрегата, распыляющего средство от комаров. Увидев человека, с головы до пят облаченного в непривычный глазу костюм, перепугалась еще больше. Однако даже под гнетом страха сделала абсолютно логичную вещь: закрыла окно. Ибо хоть специальный раствор с инсектицидами для борьбы с комарами и не опасен для человека, все же пахнет он крайне неприятно. Еще одна «новость», будоражащая умы: вакцины вызывают СПИД, содержат смертельную дозу вирусов и провоцируют анафилактический шок. Откровенный фейк, над которым, надо думать, постарались антиваксеры. Как водится, такие громкие утверждения не подтверждаются фактами. Говорю со знанием дела, так как я врожденный аллергик и, признаться, побаивалась делать прививку. Но получив вакцину, даже не почесалась, что лично меня убеждает: вреда от нее никакого, а вот польза очевидна – за прошедший год с момента вакцинации ни разу не болела. В общем, от талантов на ниве фейков и поклонников теорий заговора никуда не спрятаться. И бороться с ними, доказывая прописные истины, тоже не вариант. Это как борьба дня и ночи. Но если в жизни природы это сакральный момент, то в нашей действительности больше напоминает разговор слепого с глухим. Это я к тому, что тратить эмоции на откровенно бредовые мысли и теории все равно что обижаться на дождь. Бессмысленно и бесполезно. Вот и получается, что даже на фоне всеобщего помешательства можно оставаться человеком разумным. Иногда лишь делая вид, что все понимаешь. А еще можно переименовать свой Wi-Fi в «СОVID-19 5G ТЕSТ ТОWЕR», сделав жизнь соседей-конспирологов увлекательнее.