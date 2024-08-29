«И помнит мир спасенный...»: С момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона прошло 33 года

Статьи
3
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Испытания, проводившиеся в течение 40 лет на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (СИЯП), причинили невосполнимый ущерб здоровью жителей и окружающей среде. День закрытия объекта, который сегодня отмечается в мире как Международный день действий против ядерных испытаний, в Семее ежегодно отмечают различными тематическими мероприятиями.

В этом году в областном цент­ре прошел международный челлендж StepUp4Disarmment 8.29.

Организаторами выступили представители Фонда Эберта при поддержке комитета ОО «Полигон 21».

В библиотеке Абая прошла открытая дискуссия «Последствия Семипалатинского полигона», в числе гостей которой стали знаковые для антиядерного движения люди – художник Карипбек Куюков, автор книги «Атом улаған дала» Тог­жан Касенова, эколог Кайша Атаханова, художник Даурен Тасболатов.

Также в дискуссии приняла участие альпинистка Индира Уивер, покорившая в этом году самую высокую гору Северной Америки – Денали (Мак-Кинли). На самый высокий пик Аляски она взяла с собой флаг Казахстана, картину художника Карипбека Куюкова и «Слова назидания» Абая Кунанбаева.

Целью Индиры было не только покорить очередную вершину, но и повысить осведомленность общественности о последствиях испытаний на Семипалатинском полигоне. Как рассказала альпинистка, Карипбек Куюков написал картину специально к ее восхождению на Денали.

– В 2023 году я поднялась на самую высокую точку Южной Америки – гору Аконкагуа в Аргентине. Восхождение совершила со своей сестрой Жамилей Башировой, которая в этом году также взошла на Эверест. Тогда Карипбек-ага передал нам картину и попросил подарить ее художнику Мигелю Доуро, который живет в Базовом лагере на высоте 4 000 метров. Там он творит. И перед нынешним восхождением я попросила Карипбека-ага написать картину, – рассказала Индира Уивер.

Она часто связывает свои экс­педиции со сбором денег на различные цели. На этот раз ей удалось собрать миллион тенге. Средства переданы Дому малютки Семея.

– Друзья, знакомые, местная комиссия Великобритании поддерживали мои усилия, тренировки и восхождения. Перечисляли кто сколько может. В итоге набралась сумма в размере миллиона тенге. В Семее мы впервые встретились с Карипбеком-ага лично. В Доме малютки познакомились с персоналом, с детьми и вручили миллион тенге на нужды учреждения, – рассказала альпинистка.

Индира Уивер проявляет большой интерес к проводимым в Семее мероприятиям, приуроченным к 33-летней годовщине закрытия ядерного полигона.

– Мне очень важно присутствовать на этих мероприятиях. Интересно познакомиться с единомышленниками, с активистами. Приятно было в очередной раз убедиться, что сообща можно что-то изменить в этом мире, – поделилась она.

Художник Даурен Тасболатов передал музею Абая картину о полигоне, получившую название «Жер Ана».

Жер Ана (Мать Земля) – собирательный образ, символизирующий страдания казахской земли. Согласно мифологии, у каждого камня, у каждого растения и земли есть душа. Именно это и хотел показать в своей работе художник. В каждый элемент, изображенный на картине, автор вложил особый сакральный смысл.

Из разверзшейся земли вылетают в никуда камни. Они –частицы благодати казахской земли. Звезды, устремленные вверх, символизируют души пострадавших от ядерных испытаний, а головной убор Матери Земли, напоминающий сакские головные уборы,  – прямой поток связи с небом, Тенгри. Разрывающиеся корни обозначают нарушение связи поколений.

Как отмечает Даурен Тасболатов, в судьбе казахского народа было немало горестных страниц. По словам художника, при помощи своих работ он хочет возродить интерес к истории казахской земли, возродить у казахстанцев целостное мышление.

Картина символизирует и надежду. Жер Ана держит в руках горсть земли, из которой тянется росток – знак того, что не все потеряно, что есть надеж­да на возрождение и дальнейшее процветание.

Как пояснили в музее, картина будет храниться в фонде и в дальнейшем станет частью экспозиции различных выставок. Фонд музея Абая также пополнился книгой Тогжан Касеновой «Атом улаған дала», которую передала сама автор.

#дата #полигон #Семипалатинск #закрытие

Популярное

Все
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний
В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024
Переговоры по линии ООН
Маулен Ашимбаев выступил в Париже на конференции ЮНЕСКО по инклюзии
Слушающее и слышащее государство: сенаторы провели ряд встреч в регионах
В Казахстане запретили вывозить бензин и ввозить яблоки автотранспортом
Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпрокуратуре
Казахстан завоевал 82 золотые медали
Состоялся праздничный урок
Современный стиль жизни – в села
Чтоб куриное яйцо золотым не стало
Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанций
Бизнес поддерживает строительство АЭС
Пенсия или разочарование: как реформировать пенсионную систему?
Есть ли управа на абьюзеров?
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Рыбалка закончилась трагедией
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Небезопасный детский сад
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
Аферист в погонах
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
АЭС станет ключевым звеном
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Есть ли управа на абьюзеров?
Бизнес поддерживает строительство АЭС
Чтоб куриное яйцо золотым не стало
Гвардейцы нашли наркотики в столичном парке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]