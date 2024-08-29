«И помнит мир спасенный...»: С момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона прошло 33 года

Испытания, проводившиеся в течение 40 лет на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (СИЯП), причинили невосполнимый ущерб здоровью жителей и окружающей среде. День закрытия объекта, который сегодня отмечается в мире как Международный день действий против ядерных испытаний, в Семее ежегодно отмечают различными тематическими мероприятиями.

В этом году в областном цент­ре прошел международный челлендж StepUp4Disarmment 8.29.

Организаторами выступили представители Фонда Эберта при поддержке комитета ОО «Полигон 21».

В библиотеке Абая прошла открытая дискуссия «Последствия Семипалатинского полигона», в числе гостей которой стали знаковые для антиядерного движения люди – художник Карипбек Куюков, автор книги «Атом улаған дала» Тог­жан Касенова, эколог Кайша Атаханова, художник Даурен Тасболатов.

Также в дискуссии приняла участие альпинистка Индира Уивер, покорившая в этом году самую высокую гору Северной Америки – Денали (Мак-Кинли). На самый высокий пик Аляски она взяла с собой флаг Казахстана, картину художника Карипбека Куюкова и «Слова назидания» Абая Кунанбаева.

Целью Индиры было не только покорить очередную вершину, но и повысить осведомленность общественности о последствиях испытаний на Семипалатинском полигоне. Как рассказала альпинистка, Карипбек Куюков написал картину специально к ее восхождению на Денали.

– В 2023 году я поднялась на самую высокую точку Южной Америки – гору Аконкагуа в Аргентине. Восхождение совершила со своей сестрой Жамилей Башировой, которая в этом году также взошла на Эверест. Тогда Карипбек-ага передал нам картину и попросил подарить ее художнику Мигелю Доуро, который живет в Базовом лагере на высоте 4 000 метров. Там он творит. И перед нынешним восхождением я попросила Карипбека-ага написать картину, – рассказала Индира Уивер.

Она часто связывает свои экс­педиции со сбором денег на различные цели. На этот раз ей удалось собрать миллион тенге. Средства переданы Дому малютки Семея.

– Друзья, знакомые, местная комиссия Великобритании поддерживали мои усилия, тренировки и восхождения. Перечисляли кто сколько может. В итоге набралась сумма в размере миллиона тенге. В Семее мы впервые встретились с Карипбеком-ага лично. В Доме малютки познакомились с персоналом, с детьми и вручили миллион тенге на нужды учреждения, – рассказала альпинистка.

Индира Уивер проявляет большой интерес к проводимым в Семее мероприятиям, приуроченным к 33-летней годовщине закрытия ядерного полигона.

– Мне очень важно присутствовать на этих мероприятиях. Интересно познакомиться с единомышленниками, с активистами. Приятно было в очередной раз убедиться, что сообща можно что-то изменить в этом мире, – поделилась она.

Художник Даурен Тасболатов передал музею Абая картину о полигоне, получившую название «Жер Ана».

Жер Ана (Мать Земля) – собирательный образ, символизирующий страдания казахской земли. Согласно мифологии, у каждого камня, у каждого растения и земли есть душа. Именно это и хотел показать в своей работе художник. В каждый элемент, изображенный на картине, автор вложил особый сакральный смысл.

Из разверзшейся земли вылетают в никуда камни. Они –частицы благодати казахской земли. Звезды, устремленные вверх, символизируют души пострадавших от ядерных испытаний, а головной убор Матери Земли, напоминающий сакские головные уборы, – прямой поток связи с небом, Тенгри. Разрывающиеся корни обозначают нарушение связи поколений.

Как отмечает Даурен Тасболатов, в судьбе казахского народа было немало горестных страниц. По словам художника, при помощи своих работ он хочет возродить интерес к истории казахской земли, возродить у казахстанцев целостное мышление.

Картина символизирует и надежду. Жер Ана держит в руках горсть земли, из которой тянется росток – знак того, что не все потеряно, что есть надеж­да на возрождение и дальнейшее процветание.

Как пояснили в музее, картина будет храниться в фонде и в дальнейшем станет частью экспозиции различных выставок. Фонд музея Абая также пополнился книгой Тогжан Касеновой «Атом улаған дала», которую передала сама автор.