И снова «Бунт невесток»

Культура
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Любовь Доброта

Туркестанский музыкально-драматический театр открыл третий сезон новой постановкой.

фото из архива театра

Нешуточные страсти кипят на сцене: суровая и властная енешка Фарбон-биби то и дело конфликтует со своими келин, а их у нее семь. Большая семья живет под одной крышей, что и сейчас не редкость на юге страны. Именно поэтому события, разворачивающиеся в спектакле «Келіндер көтерілісі» («Бунт невесток») по пьесе узбекского драматурга Саида Ахмада, звучат так по-современному, близки и понятны зрителю.

– Со времени написания пьесы прошло более 40 лет, но можно сказать, что ничего не изменилось, – считает художественный руководитель театра Айнур Копбасарова. – Семейные ценности по-прежнему неоспоримы, а именно на это мы и делаем акцент в постановке. Конечно, все за то, чтобы у молодых была своя семья, свой очаг, своя квартира. Однако воспитание идет из семьи, которая крепка проверенной годами мудростью. Родители всегда готовы прийти на помощь, подсказать, дать совет, и когда в доме есть свекровь, это здорово. Она и няня, и советчик, и первый помощник. Многие снохи хорошо понимают их роль.

Автор и режиссер постановки Даурен Сергазин создал музыкальную комедию. Музыкальное оформление и танцевальные номера придали пьесе легкость и неповторимый колорит. В спектакле много новшеств, которых не было и не могло быть во время написания пьесы. К примеру, увлечение девушек и женщин психоаналитикой. Среди героев есть блогер, а свекровь, образ которой на сцене мастерски воп­лотила заслуженный деятель РК Дария Жусип – к абьюзерам не причислишь.

Акцент сделан на положительных моментах в отношениях свекрови и невесток, что позволяет героям понять, что мама всегда желает своим детям всего наилучшего. Осознание этого происходит непросто и долго. Главный прием, с помощью которого Даурен Сергазин подводит к этому публику, это добрые дела, совершаемые героями, шутки и юмор, которые объединяют семью, а в зале вызывают смех, а порой и слезы.

В спектакле задействованы как молодые актеры Туркестанского музыкально-драматического театра, так и приглашенные артисты из ведущих театров страны: заслуженные деятели РК Конысбек Бегайдаров и Алимхан Мырзахан, обладатели государственной стипендии Президента РК в области культуры Айнур Рахипова и Жандаулет Батай, а также Бахыт Хаджибаев, Мейргат Амангельдин, Карлыгаш Турсынбекова, Толкын Нурбекова. Такое взаимодействие раскрывает творческий потенциал начинающих артистов, а каждая постановка превращается в мастер-класс, позволяющий успешно формироваться труппе самого молодого театра в стране.

#Туркестан #театр #спектакль #сезон

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И снова «Бунт невесток»
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