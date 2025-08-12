И цвет окрашивает слово...

Наследие
Категория логотип
313
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Караганда отметила 180-летие со дня рождения Абая Кунанбаева оригинальным культурным мероприятием – арт-лабораторией под названием «И цвет окрашивает слово».

фото Карагандинского областного музея ИЗО

Его организаторами стали сотрудники областного музея изобразительного искусства и Дома культуры незрячих и слабовидящих. Музейщики выставили в залах картины и скульптуры, отражающие образ Абая – мыслителя, писателя и просветителя, а также иллюстрации по мотивам его произведений. А слабовидящие карагандинцы выступили перед публикой, читая его стихи и исполняя песни.

– Имя Абая стало символом возрож­дения культуры казахского народа, а его слова и музыка – неиссякаемым источником мудрости, – отметила руководитель Дома культуры незрячих и слабовидящих Полина Угланова. – Он говорил, что человек должен стремиться к познанию, быть честным и трудолюбивым. Сейчас, как и два века назад, эти ценности являются путеводной звездой для каждого из нас.

Одной из участниц арт-лаборатории стала карагандинка Ания Садвакасова. Девушка не может видеть картины, но способна понять идеи Абая по его произведениям. Она продекламировала отрывок из философского стихотворения «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес». Произведение близко ей по духу, ведь в жизни каждого есть такие люди, которых мы помним и чтим, даже если их нет с нами.

Арт-атмосферу дополнили картины и скульптуры. Всего их было представлено около сорока. Так, полотно «Слово Абая» создал карагандинский художник Вениамин Шамшин. Абай изображен в окружении людей, в руке он держит свою самую известную книгу – «Слова назидания». А вот на картине татарского живописца Баки Урманче мыслитель сидит в своей юрте за круглым столом, на котором разложены книги. Обе картины настраивают посетителей выставки на философские размышления о важности творчества и смысле жизни.

Главный хранитель музея Дамели Данкеева отметила, что образ Абая до сих пор тревожит умы людей искусства. В их произведениях он предстает как поэт, просветитель и гуманист, который живет чаяниями своего народа.

#Абай #180 лет #арт-лаборатория

