Свежий выпуск
И вкусно, и дешево
Таша Нойер

Сочные арбузы, пестрые яблоки, свежая рыба и другие вкусности… Так красочно каждые выходные в столице проходят сельскохозяйственные ярмарки.

Еженедельно свою продукцию жителям столицы предлагают местные и региональные предприниматели. В эти выходные традиционная сельскохозяйственная ярмарка прошла на парковке возле стадиона «Астана-Арена». По данным акимата, в ней приняли участие товаропроизводители, предприниматели и оптовые реализаторы Нур-Султана, Караганды, Павлодара и Северо-Казахстанской области.

Представлен разнообразный ассортимент продовольственных товаров: овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба и мед. Весь товар продается здесь по сниженным ценам. По словам аграриев, его стоимость складывается с учетом доставки и дорожных расходов.

– Мы реализуем социально значимые продукты питания по ценам ниже рыночных на 10–15%. Это позволяет горожанам сэкономить время и деньги. Погодные условия никак не отражаются на посещении ярмарки. В основном большое количество людей можно наблюдать в обеденное время, – отметила продавец Малджуда Самадова.

Жительница столицы Кажар Сакеева по выходным часто посещает сельскохозяйственные ярмарки, чтобы запастись провизией на ближайшие дни.

– На прилавках качественная местная продукция продается дешевле, чем в магазинах. На ярмарке купила свежие овощи и фрукты. Рада, что по просьбам горожан ярмарки проводятся на постоянной основе, – рассказала пенсионерка.

Продукцию раскупают быст­ро, причем, как утверж­дают продавцы и покупатели, не только из-за цен, но и из-за хорошего качества. Так как основная часть сельхозтоваропроизводителей уже не первый год участвует в ярмарках, к ним появилось доверие со стороны горожан. Как сообщили в акимате, вскоре в столице планируют проводить и региональную ярмарку.

Популярное

Все
В Алматы начался снос сразу нескольких незаконно строящихся ЖК, но такая борьба за чистоту архитектурного облика мегаполиса нравится не всем
Юбилейная Х Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): подробности
По дороге из Суыксая
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Плюрализм – не самоцель, а средство
Экосистема инноваций
Разбуди в себе любовь
Кино под открытым небом
Уникальная операция
Малыш и шанс на здоровье
Будущее – за отечественными семенами
И вкусно, и дешево
Столичный турнир
На речном причале судна отворчали...
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Погибли 3 человека: момент лобового столкновения двух авто попал на видео в Мангистау
"Космический" Алтайский край
Производство картофеля фри в Казахстане может начать компания-поставщик McDonald’s и KFC
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Свежий выпуск
Уникальная операция
Свежий выпуск
Малыш и шанс на здоровье
Свежий выпуск
Кино под открытым небом
Свежий выпуск
Под контролем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]