И вкусно, и дешево

Сочные арбузы, пестрые яблоки, свежая рыба и другие вкусности… Так красочно каждые выходные в столице проходят сельскохозяйственные ярмарки.

Еженедельно свою продукцию жителям столицы предлагают местные и региональные предприниматели. В эти выходные традиционная сельскохозяйственная ярмарка прошла на парковке возле стадиона «Астана-Арена». По данным акимата, в ней приняли участие товаропроизводители, предприниматели и оптовые реализаторы Нур-Султана, Караганды, Павлодара и Северо-Казахстанской области.

Представлен разнообразный ассортимент продовольственных товаров: овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба и мед. Весь товар продается здесь по сниженным ценам. По словам аграриев, его стоимость складывается с учетом доставки и дорожных расходов.

– Мы реализуем социально значимые продукты питания по ценам ниже рыночных на 10–15%. Это позволяет горожанам сэкономить время и деньги. Погодные условия никак не отражаются на посещении ярмарки. В основном большое количество людей можно наблюдать в обеденное время, – отметила продавец Малджуда Самадова.

Жительница столицы Кажар Сакеева по выходным часто посещает сельскохозяйственные ярмарки, чтобы запастись провизией на ближайшие дни.

– На прилавках качественная местная продукция продается дешевле, чем в магазинах. На ярмарке купила свежие овощи и фрукты. Рада, что по просьбам горожан ярмарки проводятся на постоянной основе, – рассказала пенсионерка.

Продукцию раскупают быст­ро, причем, как утверж­дают продавцы и покупатели, не только из-за цен, но и из-за хорошего качества. Так как основная часть сельхозтоваропроизводителей уже не первый год участвует в ярмарках, к ним появилось доверие со стороны горожан. Как сообщили в акимате, вскоре в столице планируют проводить и региональную ярмарку.