​И «золото», и мировой рекорд!

Вчера ночью из бразильского Рио пришла радостная новость: наша спортсменка принесла в копилку сборной Казахстана первую медаль с Паралимпийских игр, причем первую в истории, к тому же – золотую! Кроме того, 51-летняя атлетка с ограниченными возможностями из Тараза побила как паралимпийский, так и мировой рекорд по плаванию в свободном стиле на дистанции 100 метров.

Зульфия Габидуллина выступает в классе S3. Эта классификация для плавания, где буква S означает вольный стиль, а цифра – градиент, символизирующий степень нарушения моторно-двигательного аппарата спортсмена-участника (чем меньше число, тем сильнее физические недостатки). Впервые наша соотечественница участвовала в летних Паралимпийских играх четыре года назад в Лондоне. Там ей удалось завоевать лицензию лишь в 50 метрах на спине.

И вот теперь в Рио Зульфия удивила весь мир. В квалификационном заплыве она показала лишь третий результат – 1 минута 39 секунд и 17 сотых. Но вот в финальных стартах выложилась полностью. Уже после первых 50 метров она шла с рекордным для планеты временем, а когда пересекла главную финишную черту, на табло высветилось невероятное время – 1 минута 30 секунд и 7 сотых!

Пришедшие второй и третьей китаянка Пен Цзипинь и украинка Ольга Свидерска отстали от казахстанки на целых 4 секунды (это очень большой результат в спорте). Весь зал стал свидетелем триумфа нашей атлетки. Ну а казахстанцы вспомнили еще и о том, что совсем недавно на Олимпийском Aquatic-Стадионе победил и наш Дмитрий Баландин. Поистине счастливый для нас бассейн.

Стоит напомнить, что свои первые медали на паралимпийских чемпионатах мира по плаванию Зульфия выиграла в 2013 году. Из канадского Монреаля она привезла одну серебряную (50 метров, свободный стиль, S3) и две бронзовые награды (100 мет­ров, свободный стиль, S3 и 50 мет­ров на спине, S3). Потом была золотая медаль Азиатских паралимпийских игр-2014, на которых казахстанка также обновила рекорд планеты на одной из дистанций.

Паралимпийский чемпионат мира-2015 в Глазго принес Зульфие две бронзовые награды (100 метров, S3 и 50 метров, S4). В 2016 году она стала победителем Открытого чемпионата Германии. Перед стартами в Рио спортсменка входила в восьмерку сильнейших пловцов в мировом рейтинге. Теперь она стала 12-кратной рекордсменкой мира (столько раз била рекорды в Северной Америке, Европе, Азии, а теперь и в Южной Америке). По праву носит и звание капитана нашей сборной в далекой Бразилии.

Зульфия в очередной раз доказала, что сила духа, тая­щаяся в человеке, позволяет ему делать невероятное. Ее победой сегодня гордится весь Казахстан, которому она подарила чудные мгновения состязаний.