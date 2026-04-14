IBF исключила Жанибека Алимханулы из своего рейтинга

Бокс
126

В обновлённой версии титул чемпиона IBF в среднем весе обозначен вакантным, как и первая строчка рейтинга

Фото: offside.kz/box / Нургали Жумагазы

Международная боксёрская федерация (IBF) исключила казахстанца Жанибека Алимханулы из своего рейтинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Такое решение последовало после того, как в марте IBF лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе, а также дисквалифицировала казахстанского боксёра до декабря 2026 года.

В обновлённой версии титул чемпиона IBF в среднем весе обозначен вакантным, как и первая строчка рейтинга. Второе место занимает итальянец Этиноса Олиха, а третье - ирландец Аарон Маккенна.

Напомним, в декабре Алимханулы сдал положительный допинг-тест — в его пробе обнаружили запрещённое вещество мельдоний. В результате был отменён поединок против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары. Позднее вскрытие второй пробы также подтвердило наличие запрещённого препарата, после чего началось официальное разбирательство.

Своё решение по Алимханулы вынесла и Всемирная боксёрская организация (WBO): она дисквалифицировала казахстанца на год, но при этом не лишала его титула чемпиона мира в среднем весе.

#рейтинг #Алимханулы #IBF

Популярное

Все
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Два серебра и бронза
Приблизить к международным стандартам
Чемпионат Азии завершен
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Проводить время с пользой для здоровья
Покорителям космоса посвящается
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Золотой хет-трик Берульцевой
Хаотичная застройка уходит в прошлое
Когда города становятся центрами силы
Пополняя зеленый фонд
Весенний триумвират
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Изменения надо начинать с себя
Определились победители
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Учитывать интересы семьи
На юге сеют, на севере готовятся
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
В Караганде открылся креативный экохаб
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В стиле Royal Danish Theatre
Сила степи – в глазах аргамака
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Сильнейшие в Азии
Торехан Сабырхан завоевал «серебро» ЧА по боксу в Монголии
Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выс…
Пять медалей завоевала женская команда Казахстана по боксу …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]