Идут восстановительные работы

По прибытии в город глава Правительства в первую очередь поехал на городскую ТЭЦ. Ожидается, что он также ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Напомним, что в Экибастузе проходит заседание оперативного штаба с участием заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, и. о. акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО «ЦАЭК», учредителей ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

В городе 17 многоквартирных жилых домов, три соцобъекта и одно административное здание остаются неподключенными к сис­теме отопления (по состоянию на 23.55

29 ноября). Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении. Температура подачи теплоносителя составляет 820 °С (норма 870 °С), обратка – 540 °С (норма 560 °С), в квартирах – 18–20 °С, наружная температура воздуха составляет -23 °С.

Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады. В городе для приема и обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.