Игроман тайно перевел деньги карагандинки на счет букмекеров

Сотрудники полиции в Караганде задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Игроман, похитивший деньги со счета жительницы Караганды, перевел их на счет букмекерской конторы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сотрудники полиции в Караганде задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже. Злоумышленник незаконно проник в информационную систему и похитил со счета 43-летней жительницы города 20 тысяч тенге.

«Как выяснилось, эти средства он перевел на счет одной из букмекерских контор. Задержанный признался в совершенном преступлении. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.



