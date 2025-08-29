До конца года в новых комфорт­ных школах Алматы предположительно будут учиться 34 800 учеников. Ожидается, что семь из них, рассчитанных на 9 500 учеников, распахнут свои двери 1 сентября.

С нового учебного года в мегаполисе будет также запущена и модель управления «Келешек мектептері». Как отметили в управлении образования, работа ведется с учетом новых требований и значительно отличается от классического подхода. Особенностью становится внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Для этого ИИ интегрирован в предметы – цифровая грамотность и информатика.

Основной упор здесь сделан на модель школы полного дня, управление комфортной средой, методологию и подготовку административных кадров. Важно отметить, что вместо традиционных учебников могут использоваться планшеты, ноутбуки, интерактивные платформы. К слову, некоторые школы уже используют онлайн-библиотеки и виртуальные лаборатории.

В новом формате обучения акцент делается на критическом мышлении, коммуникации, командной работе. Предусмотрены различные презентации, публичные выступления, организация дебатов, защита проектов, совместные работы в Google Docs или Miro. В ходе обучения ученики должны в полной мере освоить данные инструменты.

Школы нового формата также предполагают, что родители в них являются партнерами в обучении детей: участвуют в обсуждении целей, помогают с проектами, следят за прогрессом в онлайн-платформах. В таких школах нередко дают групповые задания, реа­лизуют межвозрастные проекты. По мнению педагогов, школьникам может понадобиться время, чтобы привыкнуть к новому формату общения, и их стоит приучать к мысли о том, что учитель – скорее наставник, чем контролер.

В школе нового формата есть свои особенности и по формированию педагогического коллектива. Здесь подчеркивается роль преподавателей, способных работать в инклюзивной, технологически оснащенной среде, развивать soft skills и профессиональное мышление у учеников. Конечно, диплом педагога обязателен, но отбор проводится по компетенциям. Главное – навыки работы в новых форматах: проектное обучение, цифровые технологии, междисциплинарные курсы. Сейчас идет поиск учителей-наставников, которые не просто читают лекции, а сопровождают учеников в исследовательской и проектной работе.

Как отмечают в управлении образования, в школах нового формата педагоги проходят переподготовку и меняют специализацию. При этом важен их постоянный профессиональный рост, участие в международных конференциях, программах обмена, стажировках.

Главная задача учителя комфортной школы – не передача знаний, а поддерж­ка зарождающихся в самом ученике новых видов деятельности, обучении альтернативным способам мышления. Ориентация учебного процесса на самостоятельную и поисковую деятельность, несомненно, обеспечивает умение использовать знания с наибольшей эффективностью.

Реализация национального проекта «Келешек мектептері» снижает проб­лемы с переполненными школами. Напомним, в Алматы работают 348 школ, где по итогам прошедшего учебного года обучались почти 350 тыс. детей. Надо учитывать, что ежегодно количество школьников растет в среднем на 12–14 тыс. Среди основных причин – демографический рост, внутренняя миграция. Поэтому для решения актуального вопроса по сокращению дефицита ученических мест в рамках национального проекта «Келешек мектептері» до конца 2025 года планируется завершение строительства 21 школы.

Также по проекту «Реновация 1 300 школ» управления образования и строи­тельства сформировали список из 31 действующей школы, здания которых подлежат капитальному ремонту. Из них в 15 учреждениях ремонт начнется в текущем году.

К слову, за счет средств местного бюджета в этом году проводится обновление 10 объектов образования. Из них в шести школах идет реконструкция с сейсмоусилением, а еще в четырех – реконструкция со строительством пристроек.

В социальных сетях часто всплывают вопросы о том, будет ли в новых комфорт­ных школах русский язык обу­чения? Ответ лежит на поверхности. Казахстан входит в группу стран, где русский язык используется активно. Система образования Казахстана имеет историчес­кие примеры моделей, где обучение ведется на разных языках. Например, Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ) работают на трех языках – казахском, русском и английском – с постепенным переходом на английский ближе к старшим классам. Республиканская физико-математичес­кая школа (РФМШ) предоставляет обу­чение на русском и казахском языках. Наряду с этим по проекту «Келешек мектептері» планируется открытие четырех смешанных школ.

Также многие задаются вопросом – в чем отличие НИШ от комфортных школ? В данном случае их отличия заключаются в целях, статусе, подходах к обучению, управлении и доступности. НИШ – это школы для лучших учеников страны, с международной программой и жестким отбором.

Комфортные школы – это массовые государственные школы нового типа, где делается упор на условия, инфраструктуру и доступность. НИШ нацелена на подготовку лидеров нации, развитие одаренных учеников, а школы будущего – на создание комфортной и современной среды для массовых учебных заведений. Есть отличия и в учебной программе: в НИШ она углубленная, а комфортные школы работают по государственному стандарту с использованием креативных и цифровых подходов.