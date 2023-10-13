ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе

Такую огромную по размерам локацию организаторы отдали под выставки, конференции, сессии, залы общения. Процентов 80 этой площади заполнено молодежью. В кроссах и худи оверсайз молодые люди снуют туда-сюда, от стендов к стойкам с кофе, от одних панельных сессий к keynote speech. Английские слова не только в названии форума – повсюду. Молодежь уже прак­тически не пользуется наушниками для синхронного перевода, когда слушает иностранных спикеров форума. Первым делом бегут увидеть вживую цифровых гуру – представителей TikTok, Meta, Яндекс, посмотреть на звезд Кремниевой долины.

Панельная сессия о том, как искусственный интеллект изменит креативную индустрию, не вмещает всех желающих. Посетители стоят в дверях. Слушают, что-то записывают, снимают на телефон.

Среди спикеров – продюсер и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Известно, что он всегда «дружил» с самыми передовыми технологиями. Стартапы Бекмамбетова, в которых активно используется нейросеть, это и популярные приложения в сфере развлечений, и платформы интерактивного контента. Не случайно принадлежащая ему компания единственная из России котируется среди наиболее инновационных компаний мира.

Канву разговора излагает модератор: «Сегодня компьютерам мы дали не только искусственный интеллект, но и искусственные глаза, уши, руки и ноги. Теперь роботы анализируют акции, пишут информационные материалы, стихи и взаимодействуют с пользователями? Как сохранить свой уникальный творческий голос и не дать алгоритмам заменить их?»

В этой связи Тимур Бекмамбетов, у которого в том числе был стартап по генерации голосов знаменитостей, рассказал о съемках кино с участием ИИ:

– Константин Хабенский, мой друг и актер, оказался против того, чтобы мы сгенерировали его голос, – у него мистический страх перед этими технологиями. Дискуссия о том, кто творец, шире. Нужно решить, является ИИ инструментом или автором.

Что касается развития искусственного интеллекта в креативной индустрии Казахстана, режиссер предложил заняться воспитанием.

– Казахстанскому кино нужно выходить на внешний рынок. ИИ не нужно опасаться – он находится в зачаточном состоянии, это, по сути, ребенок. Каким он вырастет, зависит от того, как мы его воспитаем: будет ли он знать казахский язык и традиции? Все занимаются обучением ИИ, а мы должны заняться его воспитанием. От наших поступков в цифровом мире будет зависеть, каким будет ИИ.

В целом же будущее ИИ видится режиссеру так:

– Нейросети будут персонифицированы. Пока что мы пользуемся одной нейросетью, а в будущем будет у каждого своя: у меня будет обученная моей жизнью, моими поступками.

На этой же панельной сессии CEO компании официального партнера YouTube Mediacube Михаил Быченок рассказывает о том, как зарабатывать миллионы на YouTube. Еще более очевидным становится, почему в зале яблоку негде упасть. Молодежь сразу начинает снимать на телефон. Компания Михаила – это мультиканальная партнерская сеть, которая помогает блогерам развиваться и зарабатывать на видеохостинге. Михаил Быченок сразу же советует авторам снимать shorts, это короткие видео­ролики до 60 секунд и это отличный способ привлекать новую аудиторию, говорит он.

Что же касается в целом зарабатывания на YouTube, то при постоянной работе канала с тысячей подписчиков и не менее 4 тыс. просмотров за последний год его владелец может включить монетизацию. Чем больше просмотров и больше аудитория, тем больше рекламы воспроизводится – и, следовательно, больше доход. Второй способ – инфлюенс-маркетинг. Бренд покупает рекламу у блогера. Интересно, правда? И таких площадок на цифровом форуме десятки.

Возвращаясь к главной теме форума – развитию AI (artificial intelligence) – большой интерес вызвала сессия с участием Александра Крайнова – директора по развитию искусственного интеллекта компании «Яндекс». Он рассказал, на чем основаны поисковые системы, как работают. Отдельно остановился на компьютерном зрении – это способность машинно распознавать, что находится на изображении. И оно применяется во многих сферах. Заметнее всего компьютерное зрение в поиске по картинкам, где можно загрузить свою картинку и найти похожую. Ну и, конечно, в Алисе. Можно сфотографировать что-то, и Алиса расскажет про то, что она видит, или просто покажет похожее изображение.

Всего каких-то десять лет назад о нейросетях почти никто и не слышал. Однако годы спустя о них заговорили все. В 2012 году группа ученых из университетов Торонто представила результаты конкурса распознавания изображений ImageNet. С тех пор именно глубокое машинное обучение с использованием нейросетей стало передовым направлением в области создания ИИ. Но и после этой победы технология осталась скорее нишевым направлением, известным больше среди исследователей и экспертов, нежели у широкой публики. Сегодня же Александр Крайнов уверен, что ChatGPT – нашумевшая языковая модель – проникнет во все сферы жизни и станет для нас рутиной. А за обработкой картинок – будущее. ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, способный работать в диалоговом режиме. Привлек внимание своими широкими возможностями: написанием кода, соз­данием текстов, способностью перевода, получением точных ответов и использованием контекста диалога для ответов. В новой версии искусственного интеллекта появилась опция обработки не только текста, но и картинок.

Digital Bridge 2023 продлится два дня. По его завершении в Астане будут подписаны контракты с различными компаниями. Но главный его итог очевиден. Собирая на одной площадке самые передовые технологии, рассказывая и обучая молодежь, приглашая в страну креативных и перспективных людей, организаторы демонстрируют: Казахстан в курсе цифровых трендов, IT-технологии будут развиваться. Тем более что все участники конференции сегодня говорили на одном языке – языке будущего.