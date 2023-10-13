ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе Общество 13 октября 2023 г. 6:00 8 Дана Рысмухамедова Общая площадь международного выставочного центра EXPO в Астане, где проходит двухдневный цифровой форум Digital Bridge 2023, превышает три футбольных поля. Такую огромную по размерам локацию организаторы отдали под выставки, конференции, сессии, залы общения. Процентов 80 этой площади заполнено молодежью. В кроссах и худи оверсайз молодые люди снуют туда-сюда, от стендов к стойкам с кофе, от одних панельных сессий к keynote speech. Английские слова не только в названии форума – повсюду. Молодежь уже практически не пользуется наушниками для синхронного перевода, когда слушает иностранных спикеров форума. Первым делом бегут увидеть вживую цифровых гуру – представителей TikTok, Meta, Яндекс, посмотреть на звезд Кремниевой долины. Панельная сессия о том, как искусственный интеллект изменит креативную индустрию, не вмещает всех желающих. Посетители стоят в дверях. Слушают, что-то записывают, снимают на телефон. Среди спикеров – продюсер и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Известно, что он всегда «дружил» с самыми передовыми технологиями. Стартапы Бекмамбетова, в которых активно используется нейросеть, это и популярные приложения в сфере развлечений, и платформы интерактивного контента. Не случайно принадлежащая ему компания единственная из России котируется среди наиболее инновационных компаний мира. Канву разговора излагает модератор: «Сегодня компьютерам мы дали не только искусственный интеллект, но и искусственные глаза, уши, руки и ноги. Теперь роботы анализируют акции, пишут информационные материалы, стихи и взаимодействуют с пользователями? Как сохранить свой уникальный творческий голос и не дать алгоритмам заменить их?» В этой связи Тимур Бекмамбетов, у которого в том числе был стартап по генерации голосов знаменитостей, рассказал о съемках кино с участием ИИ: – Константин Хабенский, мой друг и актер, оказался против того, чтобы мы сгенерировали его голос, – у него мистический страх перед этими технологиями. Дискуссия о том, кто творец, шире. Нужно решить, является ИИ инструментом или автором. Что касается развития искусственного интеллекта в креативной индустрии Казахстана, режиссер предложил заняться воспитанием. – Казахстанскому кино нужно выходить на внешний рынок. ИИ не нужно опасаться – он находится в зачаточном состоянии, это, по сути, ребенок. Каким он вырастет, зависит от того, как мы его воспитаем: будет ли он знать казахский язык и традиции? Все занимаются обучением ИИ, а мы должны заняться его воспитанием. От наших поступков в цифровом мире будет зависеть, каким будет ИИ. В целом же будущее ИИ видится режиссеру так: – Нейросети будут персонифицированы. Пока что мы пользуемся одной нейросетью, а в будущем будет у каждого своя: у меня будет обученная моей жизнью, моими поступками. На этой же панельной сессии CEO компании официального партнера YouTube Mediacube Михаил Быченок рассказывает о том, как зарабатывать миллионы на YouTube. Еще более очевидным становится, почему в зале яблоку негде упасть. Молодежь сразу начинает снимать на телефон. Компания Михаила – это мультиканальная партнерская сеть, которая помогает блогерам развиваться и зарабатывать на видеохостинге. Михаил Быченок сразу же советует авторам снимать shorts, это короткие видеоролики до 60 секунд и это отличный способ привлекать новую аудиторию, говорит он. Что же касается в целом зарабатывания на YouTube, то при постоянной работе канала с тысячей подписчиков и не менее 4 тыс. просмотров за последний год его владелец может включить монетизацию. Чем больше просмотров и больше аудитория, тем больше рекламы воспроизводится – и, следовательно, больше доход. Второй способ – инфлюенс-маркетинг. Бренд покупает рекламу у блогера. Интересно, правда? И таких площадок на цифровом форуме десятки. Возвращаясь к главной теме форума – развитию AI (artificial intelligence) – большой интерес вызвала сессия с участием Александра Крайнова – директора по развитию искусственного интеллекта компании «Яндекс». Он рассказал, на чем основаны поисковые системы, как работают. Отдельно остановился на компьютерном зрении – это способность машинно распознавать, что находится на изображении. И оно применяется во многих сферах. Заметнее всего компьютерное зрение в поиске по картинкам, где можно загрузить свою картинку и найти похожую. Ну и, конечно, в Алисе. Можно сфотографировать что-то, и Алиса расскажет про то, что она видит, или просто покажет похожее изображение. Всего каких-то десять лет назад о нейросетях почти никто и не слышал. Однако годы спустя о них заговорили все. В 2012 году группа ученых из университетов Торонто представила результаты конкурса распознавания изображений ImageNet. С тех пор именно глубокое машинное обучение с использованием нейросетей стало передовым направлением в области создания ИИ. Но и после этой победы технология осталась скорее нишевым направлением, известным больше среди исследователей и экспертов, нежели у широкой публики. Сегодня же Александр Крайнов уверен, что ChatGPT – нашумевшая языковая модель – проникнет во все сферы жизни и станет для нас рутиной. А за обработкой картинок – будущее. ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, способный работать в диалоговом режиме. Привлек внимание своими широкими возможностями: написанием кода, созданием текстов, способностью перевода, получением точных ответов и использованием контекста диалога для ответов. В новой версии искусственного интеллекта появилась опция обработки не только текста, но и картинок. Digital Bridge 2023 продлится два дня. По его завершении в Астане будут подписаны контракты с различными компаниями. Но главный его итог очевиден. Собирая на одной площадке самые передовые технологии, рассказывая и обучая молодежь, приглашая в страну креативных и перспективных людей, организаторы демонстрируют: Казахстан в курсе цифровых трендов, IT-технологии будут развиваться. Тем более что все участники конференции сегодня говорили на одном языке – языке будущего.