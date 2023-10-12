Илон Маск обеспечит интернетом 2 000 казахстанских школ

Они будут подключены к интернету с помощью технологий Space X через Starlink

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Илон Маск обеспечит интернетом 2 000 школ Казахстана. Об этом во время пленарной сессии форума Digital Bridge сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

Он отметил, что договорился с заместителем Илона Маска из компании Space X Лорен Дрейер, которая присутствует на форуме.

"Мы устали ждать наших телеком операторов, пока они доберутся до сельских школ, и уже договорились, что 2 000 школ в ближайшее время будет подключено с помощью технологий Space X через Starlink. Это не намерение, это уже решенный вопрос", – заявил Мусин.

Напомним, неделю назад, выступая на Республиканском съезде педагогов в Астане, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наискорейшего решения проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана.

«Важно ускорить темпы цифровизации образовательного процесса. В Казахстане имеются действительно сильные школы, которые могут конкурировать с авторитетными учебными заведениями во всем мире. Однако в них обучается только сотая доля наших детей. А цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдаленных районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира. Поэтому крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством», – сказал глава государства.

Президент указал, что обеспечение сельских школ скоростным интернетом – ответственность и министерства цифрового развития, и акимов регионов, и добавил, что через полгода проверит исполнение данного поручения.