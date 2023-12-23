Илья Ильин перенес операцию

Здравоохранение
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Штангист получил разрыв мениска на тренировке, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Четырёхкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин успешно прооперирован в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова после травмы коленного сустава.

Травму в виде разрыва мениска Ильин получил в ходе тренировочного процесса, сообщает Минздрав РК.

Сразу после госпитализации прошел обследование и на следующий день ему была проведена операция. Врач травматолог-ортопед отделения артроскопии и спортивной травмы Нуржан Асанов успешно провел операцию.

"Самочуствие у меня отличное, лечение прошло в штатном режиме. Хочу поблагодарить своего лечащего врача, он настоящий профессионал своего дела. Казахстанские травматологи-ортопеды самые лучшие, они знают, что такое спорт, знают, как правильно ставить на ноги спортсменов", - поблагодарил врачей Ильин.

Сейчас звездный пациент чувствует себя хорошо и получает курс реабилитации, которая играет ключевую роль в восстановлении после операции.

В 2008 и 2012 годах Ильин выигрывал "золото" на Олимпийских играх, но затем был лишен наград за применение допинга.

#операция #Минздрав РК #Илья Ильин

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