Иманбека номинировали в рейтинг Forbes "30 до 30"

Всего в шорт-листе представлены 100 номинантов в 10 категориях. В рейтинг Forbes попадают те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.
20-летний Иманбек Зейкенов родился в Аксу Павлодарской области. Во время учебы в Железнодорожном институте начал работать на железнодорожной станции, но продолжил заниматься ремиксами с 2017 года, когда ему было 17 лет.
Иманбек в свои 20 лет стал первым первым казахстанцем, получившим премию Grammy.
В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню "Roses" (свыше 117 млн просмотров на YouTube). Ремикс появился в большом количестве чартов по всей Европе, включая Бельгию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Швецию, и стал номером 3 в мировом топ Shazam. Ремикс Roses признан лучшим ремиксом года.