Культура
Иманбека номинировали в рейтинг Forbes "30 до 30"
Жанат Тукпиев
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов попал в в лонг-лист ежегодного рейтинга "30 до 30" журнала Forbes, передает Kazpravda.kz.

Он представлен в категории "Музыка" вместе со Славой Марлоу, Клавой Кока, Хаски, LOVANDA, Cream Soda, IC3PEAK, Niletto, HammAli & Navai и Дора.

Проголосовать за казахстанца можно по ссылке.

Всего в шорт-листе представлены 100 номинантов в 10 категориях. В рейтинг Forbes попадают те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

20-летний Иманбек Зейкенов родился в Аксу Павлодарской области. Во время учебы в Железнодорожном институте начал работать на железнодорожной станции, но продолжил заниматься ремиксами с 2017 года, когда ему было 17 лет.

Иманбек в свои 20 лет стал первым первым казахстанцем, получившим премию Grammy.

В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню "Roses" (свыше 117 млн просмотров на YouTube). Ремикс появился в большом количестве чартов по всей Европе, включая Бельгию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Швецию, и стал номером 3 в мировом топ Shazam. Ремикс Roses признан лучшим ремиксом года.

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