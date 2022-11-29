Имена для страусят

В местном зоопарке, открытом в прошлом году предпринимателем Александром Барановым на площадке № 9 космодрома Байконур, появились на свет трое страусят эму.

Первыми новорожденных увидели школьники. «Учащиеся в сопровождении педагогов посещают зоопарк, – сообщили в администрации Байконыра. – Помимо страусов, дети могут посмотреть на обезьяну, кроликов, индоуток, кур, баранов, коз, ослов, а также верблюдиц Байку и Нурку». Есть также в зоопарке черепахи, павлины, орел, дворик со всякой домашней птицей.

Хотя зоопарк и небольшой, поездки сюда очень познавательны и полезны. Во-первых, Александр Баранов сам проводит для посетителей экскурсии, подробно рассказывает детям о правилах содержания животных и интересных фактах из их жизни, режиме кормления, уборке вольеров. Школьники также имеют возможность общаться с животными – гладить, кормить, ухаживать за ними.

– Конечно, детскому восторгу нет конца, – рассказывает житель Байконыра Игорь Николаев. – В нашем городе нет частного сектора, и многие ребята впервые близко увидели обычных домашних животных – барана, козу, осла.

Недавно вылупившихся из громадных яиц страусят пока можно наблюдать лишь со стороны, они еще должны окрепнуть и подрасти. И получить имена. Но как только птицы немного «повзрослеют», их тоже можно будет кормить с руки.