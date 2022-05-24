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Здравоохранение , В мире
Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян

Все больше случаев заражения человека оспой обезьян выявляют в мире. В интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков обратил внимание на настораживающую особенность этой вспышки заболевания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ria.ru.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.

В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам, отметил Крючков.

"Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки", – сказал он.

Специфика распространения заболевания может свидетельствовать о том, что теперь вирус лучше передается от человека к человеку, считает иммунолог.

"Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. Пока таких данных нет, но надо проверять", – уточнил Крючков.

В мире растет число случаев заражения одним из двух штаммов возбудителя оспы обезьян – западноафриканским, продолжил эксперт.

"Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны", – предупредил Николай Крючков интервью радио Sputnik.

По его словам, распространение вируса может продолжиться, хотя о пандемии пока говорить рано. С оспой обезьян нужно бороться, но сейчас для этого достаточно точечных карантинных мер, полагает иммунолог.

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