Индекс старения за год увеличился на 1,3%

В 2023 году в Казахстане индекс старения достиг 29,5, что на 1,3% выше, чем годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится по 29,5 граждан старше 65 лет. Сравнивая с данными пять лет назад (26,5 в 2019 году), видно, что индекс старения значительно возрос», - говорится в сообщении.

В разбивке по регионам выявлены значительные различия: наивысший индекс старения отмечен в Северо-Казахстанской области – 72,9, за которой следует Восточно-Казахстанская область с показателем 71,8 и Костанайская область – 62,1.

Среди регионов с наименьшим индексом старения лидирует Мангистауская область, где на 100 детей приходится всего 14,3 граждан старше 65 лет.

Низкие показатели также зарегистрированы в Туркестанской области (14,9) и городе Шымкент (15,3). Отметим, индекс старения в городской местности выше -32, в то время как в сельской этот показатель ниже – 25,8.