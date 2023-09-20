Индекс стресса пока в норме

Доктор PhD, советник ректора Сатпаев Университета по вопросам водной безопасности Камшат Тусупова на площадке PAPERLAB Research Center привела данные Института гидрогеологии и водной безопасности, соглас­но которым Казахстан располагает где-то 102 кубическими километ­рами воды. При этом, соглас­но данным Казгидромета, эта цифра варьируется и доходит до 160 кубокилометров.

Около 45% всей этой воды формируется за пределами Казахстана. На питьевые нужды уходит примерно 4% от общего потребления, или около одного кубического километра в год. Порядка 65% используется на сельскохозяйственные нужды и 30% – в промышленности.

– Существует индекс стресса воды, согласно которому нужно бить тревогу, когда на одного человека ее приходится 1 700 кубометров. Тем временем на одного казахстанца приходится около 5 000 кубометров живительной влаги в год, тогда как, к примеру, на одного жителя ОАЭ – до 1 000 кубометров, – сообщила она.

По ее мнению, дефицит – термин экономический и касается скорее распределения ресурсов. В Казахстане вода распределена территориально неравномерно.

– Вторая особенность – сезонность. Есть сезоны, когда очень много воды, и сезоны, когда ее очень мало. Но это не значит, что ее нет. В ОАЭ, где в среднем на человека в год приходится от 500 до 1 000 кубометров воды, создали искусственные пласты подземных вод, то есть там стоит цель вообще «создавать» живительную влагу, у нас же она в принципе есть, согласно гидрологическим данным, – добавила Камшат Тусупова.

Также она затронула вопрос дефицита кадров в водной отрасли, о котором часто слышит. Более 5 тыс. гидротехнических сооружений в нашей стране обслуживают порядка 7 тыс. сотрудников «Казводхоза», большинство – со средним специальным образованием. И именно на таких специалистах нужно делать акцент в Концепции управления водными ресурсами, считает Камшат Тусупова.

Проект концепции размещен на сайте Правительства, но говорится в нем только о кадрах с высшим образованием. При этом, по словам ученого, в этом году по ряду водных дисциплин набора в вузы не было совсем.

Также эксперт выступила за то, чтобы тариф по водным бассейнам стал дифференцированным, как это было до 2018 года. Этот вопрос с августа рассматривается компетентными органами.

Напомним, в Послании Президент отметил, что к 2040 году дефицит воды сможет достигнуть 12–15 млрд кубических метров.