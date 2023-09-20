Индекс стресса пока в норме

Общество
407
Асель Муканова

Физической нехватки воды в стране нет – есть ее экономический дефицит, считает ученый.

Доктор PhD, советник ректора Сатпаев Университета по вопросам водной безопасности Камшат Тусупова на площадке PAPERLAB Research Center привела данные Института гидрогеологии и водной безопасности, соглас­но которым Казахстан располагает где-то 102 кубическими километ­рами воды. При этом, соглас­но данным Казгидромета, эта цифра варьируется и доходит до 160 кубокилометров.

Около 45% всей этой воды формируется за пределами Казахстана. На питьевые нужды уходит примерно 4% от общего потребления, или около одного кубического километра в год. Порядка 65% используется на сельскохозяйственные нужды и 30% – в промышленности.

– Существует индекс стресса воды, согласно которому нужно бить тревогу, когда на одного человека ее приходится 1 700 кубометров. Тем временем на одного казахстанца приходится около 5 000 кубометров живительной влаги в год, тогда как, к примеру, на одного жителя ОАЭ – до 1 000 кубометров, – сообщила она.

По ее мнению, дефицит – термин экономический и касается скорее распределения ресурсов. В Казахстане вода распределена территориально неравномерно.

– Вторая особенность – сезонность. Есть сезоны, когда очень много воды, и сезоны, когда ее очень мало. Но это не значит, что ее нет. В ОАЭ, где в среднем на человека в год приходится от 500 до 1 000 кубометров воды, создали искусственные пласты подземных вод, то есть там стоит цель вообще «создавать» живительную влагу, у нас же она в принципе есть, согласно гидрологическим данным, – добавила Камшат Тусупова.

Также она затронула вопрос дефицита кадров в водной отрасли, о котором часто слышит. Более 5 тыс. гидротехнических сооружений в нашей стране обслуживают порядка 7 тыс. сотрудников «Казводхоза», большинство – со средним специальным образованием. И именно на таких специалистах нужно делать акцент в Концепции управления водными ресурсами, считает Камшат Тусупова.

Проект концепции размещен на сайте Правительства, но говорится в нем только о кадрах с высшим образованием. При этом, по словам ученого, в этом году по ряду водных дисциплин набора в вузы не было совсем.

Также эксперт выступила за то, чтобы тариф по водным бассейнам стал дифференцированным, как это было до 2018 года. Этот вопрос с августа рассматривается компетентными органами.

Напомним, в Послании Президент отметил, что к 2040 году дефицит воды сможет достигнуть 12–15 млрд кубических метров.

#дефицит #вода #питьевая вода #водная отрасль

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
Приступить к реализации
То высохнет, то вымокнет
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]