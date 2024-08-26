Индивидуальную карту развития дошкольников автоматизировали в республике

Она позволяет организациям образования отслеживать развитие и сформированность навыков детей предшкольного возраста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечает директор департамента дошкольного образования, для учителей начальных классов карта станет важным инструментом в дальнейшем освоении детьми школьной программы.

Карта переведена в цифровой формат и интегрирована с Национальной образовательной базой данных, что позволяет передавать информацию в школы и обеспечивает плавный переход между дошкольным и начальным образованием.

«Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста позволяет нам глубже понять потребности каждого ребенка и подготовить его к успешному началу обучения в школе. В карте отражаются все важные аспекты развития: физическое состояние, коммуникативные, познавательные, интеллектуальные, творческие, исследовательские и социально-эмоциональные навыки, которые формируются в процессе освоения Типовой учебной программы. Такой систематический подход обеспечивает более качественное образование и способствует успешной адаптации детей в начальной школе», — отметила Манар Адамова.

Напомним, в стране функционирует более 11,5 тысяч дошкольных организаций, в которых числятся около 1 млн детей 2-6 лет.