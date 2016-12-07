Индустриализация — стратегическая задача страны

Дни индустриализации, всегда проходящие с участием Главы государства, – самый наглядный способ подведения итогов важнейшей работы по индустриально-инновационному развитию страны. Мероприятия в таком формате – республиканский телемост с подключением регионов, старт новых производств – стали проводиться еще в 2010 году, когда была утверж­дена Государственная прог­рамма форсированного индуст­риально-инновационного развития. Сегодня это традиция. Кроме того, именно в рамках Дня индустриа­лизации в конце года награждаются лауреаты премии Президента за дос­тижения в области качества «Алтын сапа», подводятся итоги конкурса-выс­тавки «Лучший товар Казахстана» и конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз».Поскольку нынешнее мероприятие проводится накануне знакового для страны юбилея Независимос­ти, его организаторы предложили вспомнить, как все начиналось. В холле «Қазмедиа орталығы», где проходил телемост, была организована выставка фотографий, по которым можно было проследить основные этапы индустриального развития страны за 25 лет. Прежде чем начать телемост, Нурсултан ­Назарбаев осмотрел эту ретроспективную экс­позицию.Индустриальное развитие является для экономики страны важнейшей задачей. Как подчеркнул Президент, время показало, что Казахстан очень правильно взял курс на диверсификацию экономики и ускоренный рост несырьевых отраслей.Глава государства обратил внимание на конкретные результаты первой пятилетки реализации Государственной программы форсированного индуст­риально-инновационного развития.– Впервые в новейшей истории обрабатывающая промышленность начала расти быстрее, чем горнодобывающая, – сказал Нурсултан Назарбаев. Реальный рост этого сектора составил 24% в 2015 году, производительность труда в нем повысилась на 33%. Приток прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность за последние пять лет был почти втрое больше, чем за все предыдущие годы.Одновременно, напомнил Президент, огромная работа проводилась по развитию инфраструктуры. Создана надежная энергетическая система, сформированы транспорт­ные коридоры с востока на запад и с севера на юг, построенные марш­руты разнообразны и взаимодополняемы. И эта работа будет продолжаться, поскольку инвестиции в дороги – беспроигрышны и с точки зрения экономики, и с точки зрения улучшения жизни людей, причем на поколения вперед.– Успешно завершив первую пятилетку программы индустриализации, мы начали вторую. В ней мы делаем акценты на приоритетные сферы, конкурентоспособные на мировом уровне. Для Казахстана это такие отрасли обрабатывающей промышленности, как металлургия, химия, нефтепереработка, машиностроение и производство продуктов питания, – отметил Глава государства.Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что за годы индустриализации введено более 1 тыс. проектов на общую сумму 4,6 трлн тенге. Создано порядка 100 тыс. постоянных рабочих мест. Появилось более 25 совершенно новых секторов обрабатывающей промышленности, налажено производство свыше 500 наименований ранее не выпускавшейся в республике продукции с высоким экспортным потенциалом. Выросло доверие к стране со стороны мирового бизнеса. С Казахстаном работают около 30 транснациональных корпораций из списка «Глобал-2000». В рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» наша республика поднялась на 35-е место среди 190 стран мира.Вместе с тем Нурсултан Назарбаев отметил, что в условиях меняющегося мира на первый план выходят цифровые технологии.– С наступлением новой глобальной технологической эры активная индустриализация страны становится стратегической задачей. В целом наша политика соответствует мировому опыту, учитывает и текущее состояние экономики, и глобальные тренды, – сказал Глава государства, поставив, тем не менее, ряд вопросов, требующих особого внимания со стороны Правительства.В первую очередь Президент подчеркнул, что курс на индустриализацию будет оставаться важнейшей задачей для Казахстана, и работу в этом направлении необходимо активизировать.Максимум внимания следует уделить развитию экспорта, причем на системной, серьезной основе. Необходимо определить ключевые рынки сбыта и эффективнее их осваивать (в том числе, например, использовать колоссальные возможности приграничного сотрудничества с Россией). Здесь Глава государства поставил знак вопроса. Не совсем понятно, какое именно ведомство конкретно координирует внешнюю торговлю Казахстана, что, возможно, влияет на отсутствие системности. Президент поручил Правительству тщательно рассмотреть этот вопрос и даже высказал идею по опыту других стран включить эти функции в работу внешнеполитического ведомства и сформировать министерство иностранных дел и торговли.Нурсултан Назарбаев также отметил, что необходимо вдумчиво привлекать в обрабатывающую промышленность прямые иностранные инвестиции. Важно также четко определить приоритеты экономического развития – все успешные, да и развивающиеся страны на постоянной основе ведут селекцию отраслей для поддержки.Главным инструментом повышения конкурентоспособности производительности на начальных этапах индустриализации является трансферт технологий, напомнил Глава государства. Он призвал «не изобретать велосипед», а брать лучшее, что есть в мире. Собственные технологии и инновации, безусловно, важны, но здесь сосредоточить ум и силу необходимо в тех сферах и направлениях, где у Казахстана действительно есть возможности создать уникальный продукт высочайшего класса.– Успешное индустриальное развитие сегодня невозможно без эффективного взаимодействия с транснациональными компаниями. Они контролируют глобальные производственные цепочки, которые являются каркасом мировой промышленности. На их долю приходится более половины мирового производства и прямых иностранных инвестиций. 80% мировой торговли координируется ТНК, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.В Казахстане такие компании уже работают, и весьма успешно. Но, как отметил Президент, нужно привлекать новые. Глава государства напомнил, что в каждой из своих зарубежных поездок он встречается с «капитанами» бизнеса, и представители самых крупных и успешных компаний всегда говорят о большом интересе к нашей стране. Правительству же необходимо из этого интереса делать конкретные проекты. Не «топить» работу в бюрократических процедурах, а создавать условия для их деятельности на территории страны, которая будет полезна и выгодна Казахстану. Нурсултан Назарбаев поручил провести переговоры с представителями компаний, с которыми он встречался за последние год-полтора за рубежом и по итогам представить ему лично письменный отчет.Кроме того, Глава государства особое внимание обратил на то, что стране нужна полноценная программа урбанизации. По его словам, основными потребителями государственных инвестиций должны стать именно крупные города. В качестве иллюстрации их возрастающей роли Нурсултан Назарбаев привел любопытный прогноз известного шведского экономиста и футуролога Кьелла Нордстрема, который считает, что через 50 лет вместо 218 стран мира будет 600 крупных городов, и конкуренция будет между мегаполисами, а не государствами.В завершение Нурсултан ­Назарбаев подчеркнул, что презентованные и введенные в строй 23 объекта Карты индустриализации – лучший подарок к 25-летию Независимости. Как отметил Глава государства, только широкомасштабная индустриализация, опирающаяся на серьезную государственную поддержку, способна вывести Казахстан в топ-30 самых развитых стран мира, решить комплекс социальных вопросов, а также поднять уровень жизни населения.В рамках национального телемоста «Новая индустриа­лизация Казахстана» Глава государства в онлайн-режиме дал старт 23 масштабным индустриальным и инфраструктурным проектам.…Первым телемост связал вчера столицу с Карагандинской областью, где на комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» состоялся ввод в эксплуатацию доменней печи № 4 производственной мощностью 1,8 млн тонн чугуна в год.Сталелитейная компания произвела реконструкцию агрегата. Увеличение полезного объема печи снизит потребление кокса, улучшит качество чугуна и обеспечит производство 4 млн тонн стали, что выше уровня прошлого года на 15%. Об этом Президенту Нурсултану Назарбаеву­ доложил директор компании по ремонтам Вадим Басин. Ветеран металлургии, почетный гражданин Темиртау Куаныш Омашев добавил, что расширение производственных мощностей доменного производства служит подарком металлургов к юбилею Независимости страны.– Карагандинский металлургический комбинат – первенец черной металлургии нашей страны, одно из лучших предприятий бывшего Союза, должно выйти на 6 миллионов тонн стали в год. И то, что самая большая четвертая доменная печь вышла из капремонта, дает на это большую надежду, – сказал в ответ металлургам Глава государства.Следующими проектами, получившими старт в ходе «телепереклички» регионов, стали объекты, построенные АО «НК «Қазақстан темір жолы» по программе «Нұрлы жол».В рамках Дня индустриализации введены в эксплуатацию объекты первого пускового комплекса порта Курык – самого ожидаемого проекта года.– Курык – это наш выход на Кавказ и Европу. Это наш долгожданный проект, очень нужный для развития модернизации, – сказал Глава государства, дав разрешение на погрузку вагонов на паром в порту Курык.Паромный комплекс порта Курык является важным звеном транспортно-логистической системы Транскаспийского международного коридора. В настоящее время завершено строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры. В соответствии с планом ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса порта Курык осуществлен тестовый судозаход парома «Шахдаг», принадлежащего ЗАО «Каспийское морское пароходство» (г. Баку), с накатом грузовых вагонов.Далее в ходе телемоста по сданному в эксплуатацию участку линии Алматы-1 – Шу проследовал скоростной поезд «ТұлпарТальго», состоящий из вагонов новой модификации.Строительство вторых путей от Алматы-1 до Шу позволит увеличить пропускную способность участка в 3,2 раза и довес­ти пропуск грузовых поездов до 68 пар в сутки. Время следования грузовых поездов сократится более чем в два раза.Строительство участков железной дороги Алматы – Шу и подъездного пути к порту Курык позволяет сформировать транспортно-логистическую инфраструктуру с востока на запад Казахстана как трансконтинентального транспортного моста на перекрестке Шелкового пути между Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Турцией.На прямую связь с Астаной вышла Атырауская область, где идет строительство комплекса глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе. Здесь уже завершился первый этап модернизации – в прошлом году ввели в эксплуатацию комплекс по производству ароматических углеводородов и получили первую партию товарного параксилола, а в нынешнем году – и бензола, которые уже отгружаются заказчикам.– В настоящее время в активной фазе находится реализация второго этапа – «Строительство комплекса глубокой переработки нефти», – сообщил генеральный директор АНПЗ Галимжан Амантурлин. – Реа­лизация проекта позволит решить проблему дефицита высокооктанового бензина и авиатоплива на внутреннем рынке, улучшить качество производимой продукции, а также снизить вредное воздействие на окружающую среду. Комплекс, строительство которого ведется в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.На пике строительства будет создано более 3 тыс. рабочих мест, а в изготовлении и поставке оборудования были задействованы отечественные компании. Так, несколько сосудов для технологических установок были изготовлены на заводе «Атыраунефтемаш», который был удостоен президентской премии «Алтын сапа». Объем инвестиций в проект составляет 530 млрд тенге. Модернизация позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 62 до 84%, производство светлых нефтепродуктов вырастет с 48 до 77%, до 5,5 млн. тонн в год возрастет объем перерабатываемой нефти.Президент, дав старт проекту, отметил важность для страны, благодаря будет полностью удовлетворена потребность в качест­венном топливе за счет более сложной и глубокой переработки. Это особенно актуально в нынешнее время низких цен на сырье.…В стране сформировалась отрасль химической промышленности. Один из примеров тому – запускаемое в Степногорске в строй действующих ТОО «АвгустНан», которое реализует проект по производству калиевой соли глифосата и глифосатсодержащих гербицидов. Проект предусматривает производство калиевой соли как основного сырьевого компонента для выпуска гербицидов.Здесь закончены строительно-монтажные работы, на производственных линиях произведена первичная опытная партия глифосата, комплексные испытания в ручном режиме, проверены технологические параметры, проведена отладка системы автоматизации всех процессов. На заводе создано 80 рабочих мест. Его продукция считается наиболее экологически безопасной, для ее производства используется растительное сырье. Сегодня потребность рынка Казахстана в таких гербицидах составляет 8 млн литров, проектная мощность предприятия позволяет полностью закрыть ее и экспортировать продукцию в страны ближнего зарубежья, а по качест­ву она не будет уступать европейским аналогам, и при этом конкурентоспособна по цене.Второе предприятие химической отрасли – завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», где на днях завершен первый этап реконструкции цеха по производству экстракционной фосфорной кислоты, представили жамбылцы.Проект реализован в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития. Его общая стоимость составила 9 млрд 646 млн тенге. Для проведения реконструкции крупнейшая градообразующая химическая компания региона, производящая и поставляющая в 27 стран мира около 20 видов различной продукции, привлек­ла как заемные, так и 1 млрд 477 млн тенге собственных средств. Строи­тельно-монтажные работы начались в 2014 году. Был задействован целый ряд подрядных организаций, руководителям которых во время митинга накануне телемоста вручены благодарственные письма.При реконструкции производства внедрен новый метод получения экстракционной фосфорной кислоты из каратауских фосфоритов. Проектом предусмотрена и автоматическая система управления технологическим процессом компании Yokogawa. Проделанная работа позволит увеличить производственную мощность до 220 тыс. тонн продукции в год и запустить на ее основе производство сложных минеральных удобрений объемом 500 тыс. тонн. Кроме того, выпуск новой продукции сможет удовлетворить спрос аграриев на внутреннем рынке, увеличить товарооборот, наладить импортозамещение, расширить возможности диверсификации экспорта и втрое повысить налоговые поступления в госбюджет.В ходе прямого включения в комнате с дистанционным пультом управления присутствовали аким области Карим Кок­рекбаев и генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров, который доложил Лидеру нации о выполненной работе и испросил разрешение на запуск производства.Глава государства дал старт новым предприятиям, отметив, что минеральные удобрения «Казфосфата» – ожидаемый на селе продукт.– Давно мы ждали этот химикат, который позволяет поднять урожайность на 15–20%. Раньше мы его импортировали, а теперь будет отечественный, – отметил Президент.С помощью спутниковой связи участники телемоста «переместились» в Алматы, где состоя­лось открытие производства модельной обуви в ТОО «Казлегпром-Алматы». На предприятии по итальянской технологии производится обувь,­ составляю­щая достойную конкуренцию импортной.– Я всегда говорю о том, что поддерживаю нашу легкую промышленность. Был на вашей фабрике, – подчеркнул Глава государства. Заметив, что на нем и костюм, и обувь – производства «Казлегпром-Алматы», Нурсултан Абишевич призвал всех казахстанцев покупать одежду отечественного производства.Президент пожелал работникам компании процветания и развития, добавив, что коллектив выпускает продукцию, которая по качеству не уступает итальянской и французской.Отдельным блоком в ходе телемоста были введены в строй предприятия агропромышленного комплекса.Так, в Уральске в День индуст­риализации запущен уникальный проект по производству черной икры и товарной осет­рины. Впервые этот процесс будет происходить в условиях замкнутого водообеспечения. Технология разработана учеными и специалистами Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана в специализированном аквацентре. Инновационная методика основана на новых технологических решениях. Предложены и апробированы новая рецептура гранулированного комбикорма, оптимальный механизм удаления загрязнений, очистки воды и контроля за процессом, предусматривающим получение икры так называемым прижизненным способом. Для применения этих разработок и обеспечения персоналом с ЗКАТУ заключено соглашение о сотрудничестве.Директор по производству ТОО «Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства аквакультуры» Ахмедьяр Джунусов доложил Главе государства о том, что проект, отвечающий современным требованиям, является экспорто­ориентированным.Его производительность в четыре раза выше, чем в рыбных хозяйствах такого же профиля с открытыми водоемами. В условиях замкнутого водообепечения, позволяющих круглый год поддерживать искусственно созданный «климат», увеличение веса рыбы осетровых пород происходит гораздо быстрее, а сроки ее готовности метать икру сокращаются вдвое. Проектная мощность комплекса – 10 тонн икры и более 130 тонн осетрины в год.Президент Нурсултан Назарбаев­ разрешил запуск, а говоря о важности создания новых перерабатывающих предприятий, отметил, что это нужное дело и хороший подарок к 25-летию Независимости.В Костанайской области состоялось расширение действующего производства «Баян Сулу». В сентябре текущего года в ходе посещения этого предприятия Главе государства было доложено о запуске первого производства по изготовлению вафель, которое стабильно работает. И вчера стала рабочей вторая линия по выпуску печенья, на которой установлено современное оборудование мощностью более 5 тыс. тонн продукции в год. Изделия «Баян Сулу» поставляются в Россию, Германию, Китай, Монголию, Узбекистан, Азербайджан. С запуском новой линии экспортные продажи вырастут до 40%.В Северо-Казахстанской области Главе государства была представлена первая очередь строящегося в селе Ильинке Тайыншинского района завода, который после выхода на проектную мощность будет перерабатывать в год 300 тыс. тонн семян масличных культур. Учредителем ориентированного на экспорт продукции – ТОО «Тайынша май» – выступила китайская компания «Айцзю». Компания решила содействовать привлечению и других инвесторов в регион. Работы на объекте, к которому уже подведен железнодорожный тупик, ведутся ускоренными темпами, сооружаются цеха рафинации и прессования масла, складские помещения, маслохранилища – в целом это будет комплекс из 17 зданий. Ввод в действие ТОО «Тайынша май» означает создание новых рабочих мест для местных жителей, а для североказахстанских аграриев – возможность в 2,5 раза увеличить посевы масличных культур при гарантированном рынке сбыта продукции полеводства.Заслушав представителей пищевой промышленности, Глава государства отметил значимость переработки сельхозпродукции.– Для увеличения стоимос­ти, производительности труда сельскохозяйственного производства необходима переработка. С Китайской Народной Республикой мы собираемся осуществить полсотни проектов по Казахстану, один из которых я вижу, и очень рад, что вы уже начали выпускать эту продукцию. Рыбную продукцию без морей и океанов производят уже все, некоторые крупные европейские страны полную потребность в рыбе обеспечивают в сотках и реках. И наши производства являются очень важными и нужными, – резюмировал Президент. Глава государства поздравил все три коллектива, пожелал им успеха и поблагодарил за подарок в канун 25-летия Независимости страны.В индустриальной перекличке приняла участие и столица, где состоялся ввод в строй завода по производству строительных материалов ТОО «Selena Insulation».– Польская транснациональная компания Selena является третьим в мире производителем монтажной пены, имеет 15 заводов стройматериалов в Европе, Южной Америке и Азии. И мы с особой гордостью говорим сегодня, что наш новый завод в Астане – самый современный в этом ряду, – отметил председатель совета директоров предприятия Кшиштоф Домарецки. – Наша продукция – современные материалы для теплоизоляции домов – 40% которой будет поставляться на экспорт в Россию и Центральную Азию. На нашем заводе будут трудиться 70 человек, большинство менеджеров прошло обучение в Польше.Руководитель компании поздравил Лидера Казахстана с 25-летием Независимости страны.– Благодаря Вам Казахстан стал лучшим и самым конкурентоспособным местом для инвестиций в Центральной Азии. Мы рады внести свой вклад в укрепление экономики Казахстана и казахстанско-польского сотрудничества, – продолжил он, попросив разрешения запустить завод.Глава государства напомнил, что в текущем году совершил визит в Польшу, где в ходе переговоров речь шла о развитии дальнейшего сотрудничества обеих стран.– Надеюсь, у вас были хорошие условия для бизнеса, наше Правительство и местные органы вам помогали, – заметил Глава государства, поздравив коллектив с окончанием строи­тельства и пожелав ему всего доброго.Алматинская область представила в ходе прямого включения шахтерский город Текели. Здесь запущена первая доменная печь местного горно-перерабатывающего комплекса. Проект стоимостью 8,3 млрд тенге реализует ТОО «Bapy Mining». Конечная цель – выпуск чугуна с применением инновационной технологии.Как доложил в ходе телемос­та директор ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» Бахыт Шалбаев, на сегодня полностью завершено проектирование, монтаж оборудования выполнен на 90%. Проведена реконструкция обогатительной фабрики, построен агломерационный цех. Возводится еще одна доменная печь, запуск которой намечен на следующий год.С завершением проекта на предприятии будет создано 500 рабочих мест, продукция будет поставляться не только на внутренний рынок страны, но и за рубеж. По оценкам экспертов, расширение металлургического комплекса позитивно отразится на благосостоянии жителей моногорода.Глава государства поздравил металлургов с запуском доменной печи, напомнив, что совсем недавно, в сентябре, в рабочей поездке в регион он посетил предприятие и ознакомился с ходом строительных работ. Президент пожелал инженерам и рабочим успешного завершения проекта.В Восточном Казахстане в ходе общенационального телемоста дал отмашку строительству завода по выпуску теп­ловыделяющих сборок для атомных электростанций и запустил крупнейшую фабрику по переработке медной руды.– Мы станем производить конечную продукцию, используемую в качестве топлива для АЭС – тепловыделяющие сборки. В год не менее 200 тонн. Это позволит нам выйти на мировой ядерно-топливный рынок, – рассказал в ходе телемоста главный директор по производству Национальной атомной компании «Казатомпром» Бауыржан Ибраев.По словам руководителя, запуск производства намечен в Усть-Каменогорске на 2020 год. При этом на наукоемком предприятии планируется использование французских технологий, основным потребителем уранового топлива станут атомные станции Китая.В ходе телемоста Приаралье презентовало Главе государства крупнейший индустриальный проект «Промышленная разработка полиметаллического месторождения «Шалкия» подземным способом», реализуемый АО «Шалкия Цинк ЛТД» (дочерняя компания АО «Тау-Кен Самрук») совместно с ЕБРР и финской компанией «Аутотек» в Жанакорганском районе. В общей сложности в разработку рудника, входящего в пятерку мировых лидеров с доказанными и вероятными запасами на уровне 6,5 млн тонн цинка по классификации JORC, инвесторы намерены вложить 165 млрд тенге.Председатель правления АО «Шалкия Цинк ЛТД» Булат Рамазанов доложил Президенту о планах по обустройству месторождения и применении инновационных технологических решений. В частности, проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината, производство руды до 2 млн тонн в год в 2018-м и расширение рудника до 4 млн тонн к 2020 году. Большие возможности создаст программа развития месторождения и в плане открытия вакансий. При выходе на проектную мощность на Шалкие будет создано свыше 1,5 тыс. постоянных вакансий.