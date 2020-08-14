Инфляционные ожидания казахстанцев выросли – Нацбанк

Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Ж. Шаймарданов рассказал об инфляционных ожиданиях казахстанцев по итогам июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
"Инфляционные ожидания казахстанцев в июле выросли на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и ужесточения карантинных мер. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами опроса среди населения. В результате повышенного спроса на лекарственные средства и ограниченного предложения некоторых видов медикаментов доля респондентов, отметивших рост цен на лекарства, за месяц выросла с 3,5% до 23%", – сообщил Шаймарданов.
Он отметил, что быстрый рост цен на продовольственные товары отметили 83% респондентов (в мае – 91%, июне – 89%), на непродовольственные товары – 10% (в июне – 5%).
"В июле 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,6%. В прошлом месяце доля опрошенных, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, повысилась сразу до 64% (в июне – 56%). Это максимальный показатель с 2017 года. Почти половина (49%) опрошенных ожидает сохранение либо ускорение роста цен в течение следующих 12 месяцев. В июле потребительские настроения оставались сдержанными, половина опрошенных отметила ухудшение материального положения. При этом готовность респондентов оформить кредит выросла. Тенденция снижения сбережений продолжилась", – добавил он.
По его словам, краткосрочные ожидания по развитию экономики ухудшились по сравнению с июнем. Однако долгосрочные ожидания населения на следующие 5 лет значительно не изменились и остаются преимущественно положительными.