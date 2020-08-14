Экономика
Инфляционные ожидания казахстанцев выросли – Нацбанк
Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Ж. Шаймарданов рассказал об инфляционных ожиданиях казахстанцев по итогам июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора. 

"Инфляционные ожидания казахстанцев в июле выросли на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и ужесточения карантинных мер. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами опроса среди населения. В результате повышенного спроса на лекарственные средства и ограниченного предложения некоторых видов медикаментов доля респондентов, отметивших рост цен на лекарства, за месяц выросла с 3,5% до 23%", – сообщил Шаймарданов.

Он отметил, что быстрый рост цен на продовольственные товары отметили 83% респондентов (в мае – 91%, июне – 89%), на непродовольственные товары – 10% (в июне – 5%).

"В июле 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,6%. В прошлом месяце доля опрошенных, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, повысилась сразу до 64% (в июне – 56%). Это максимальный показатель с 2017 года. Почти половина (49%) опрошенных ожидает сохранение либо ускорение роста цен в течение следующих 12 месяцев. В июле потребительские настроения оставались сдержанными, половина опрошенных отметила ухудшение материального положения. При этом готовность респондентов оформить кредит выросла. Тенденция снижения сбережений продолжилась", – добавил он.

По его словам, краткосрочные ожидания по развитию экономики ухудшились по сравнению с июнем. Однако долгосрочные ожидания населения на следующие 5 лет значительно не изменились и остаются преимущественно положительными.

Популярное

Все
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Труп женщины обнаружили на ферме в Алматинской области
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Экономика , Видеогалерея
За необоснованное повышение тарифов возместили 5,5 млрд тен…
Правительство , Экономика
Министерства и акиматы не освоили 32 млрд тенге – Минфин
Правительство , Экономика
О рисках сохранения волатильности тенге предупредили в Нацб…
Правительство , Экономика
Инфляция ускорилась в апреле до 13,2% в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]