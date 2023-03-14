Инфляция постепенно снижается после достижения пика в марте 2022 года – Нацбанк РК

При этом она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Председатель Национального банка РК Галимжан Пирматов на заседании Правительства РК сообщил, что месячная динамика инфляции постепенно снижается в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

По словам спикера, в Казахстане месячная динамика инфляции после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале текущего года до 1,3 процента.

"Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет. В годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3 процента. Национальный банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12 процентов в текущем году, 6-8 процентов в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6 процентов", – дополнил Пирматов.

По его словам, сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие.

"Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями. Отмечу, что фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Национального банка. В этих условиях 24 февраля текущего года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых", – заявил Пирматов.

Он отметил, что сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению до таргетируемых уровней в среднесрочной перспективе.

"По таргету инфляции отмечу, что с середины прошлого года Национальным банком проводится работа по проведению исследований для оценки соответствия действующих целевых значений инфляции складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде", – заключил спикер.