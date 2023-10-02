Инфляция в Казахстане: какие товары рекордно подорожали

В сентябре 2023 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,6% (в августе этого года – 0,7%). Цены на платные услуги повысились на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%, продовольственные товары – на 0,3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу бюро нацстатистики.

Фото: Kazpravda.kz

Основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на услуги образования. Профессиональное среднее образование подорожало на 11,3%, высшее – на 10,8%, среднее – на 6,3%. Цены на услуги занятий в спортивных секциях для детей школьного возраста повысились на 3,2%, проезд в такси – на 2,6%, аренда жилья – на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров повышение цен в сентябре отмечено на каменный уголь на 3%, дрова – на 2,5%. Бензин марки АИ-95/96 подорожал на 2,7%, бензин АИ-98 – на 1,8%. Цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на 2%, ноутбук – на 1,5%, одежда и обувь – на 1,2%.

Из продуктов питания за месяц цены выросли на рис на 3,2%, яйца – на 2,9%, свежую рыбу, сливочное масло – по 2,1%, свежие фрукты – на 1,1%.

Напротив, за месяц подешевели картофель на 10,3%, овощи свежие – на 2,3%, масло подсолнечное – на 2%, крупы – на 1,5%, сахар-песок – на 1,3%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 1,1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5 п.п.), самая низкая – в Алматинской области – индекс цен составил 100%.

Инфляция в сентябре 2023 года в годовом исчислении составила 11,8%.

Цены на продовольственные товары повысились на 11,4%, платные услуги – на 11,9%, непродовольственные товары – на 12,1%.

По сравнению с сентябрем 2022 года капуста подорожала на 74,3%, рис – на 41,3%, виноград – на 37,9%, консервированное молоко – на 26,4%.

Цены на парацетамол повысились на 62,7%, тарифы на услуги лечения в дневном стационаре – на 40,1%, вывоз мусора – на 34,9%.

Напротив, в годовом выражении подешевели смартфоны на 24,6%, гречневая крупа – на 18,3%, сахар-песок – на 18,1%, подсолнечное масло – на 14,8%.

С января 2023 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,8%, непродовольственных – 29,6%, платных услуг –28,6%.

Ранее Нацбанк сообщил, насколько ослаб курс тенге по итогам сентября.