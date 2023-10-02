Насколько ослаб тенге в сентябре

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"По итогам сентября курс тенге ослаб на 3,4% до 474,99 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 158 до 162 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,4 млрд долл. США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 1155 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 34% от общего объема торгов и не более 55 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в сентябре продолжил осуществлять покупку иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма составила 200 млн долларов США или порядка 6% от общего объема рынка.

Отмечается, что в рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Нацбанк в сентябре купил валюту в размере 60 млн долларов США. Валютных интервенций в сентябре НБ РК не проводил.

"На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в октябре Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,5 до 1,6 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре ожидается в размере от 100 до 150 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере от 50 до 70 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - добавили в банке.