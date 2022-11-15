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Правительство

Инфляция вновь ускорилась в Казахстане, премьер призвал акимов сосредоточиться на сдерживании цен

Диасов Ораз
корреспондент

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Правительства РК поручил акимам сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен на продукты питания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Необходимо также сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен», – отметил Смаилов.

Заместитель председателя НБ РК Берик Шолпанкулов в свою очередь заявил, что несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,6% в октябре после значительного роста на 1,8% месяцем ранее, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7% в октябре за последние 5 лет.

«В годовом выражении инфляция достигла 18,8%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1%. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции», – сообщил Шолпанкулов.

Непродовольственная инфляция, по его данным, также ускорилась до 17,9%. Наблюдается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты.

При этом, по его данным, отмечается замедление роста цен на ГСМ и автомобили в результате выхода из расчета высокой базы прошлого года. 

«Инфляция платных услуг достигла 13,5%. Продолжилось удорожание аренды жилья, повысилась стоимость электроэнергии ввиду роста тарифов у энергопроизводящих компаний», – резюмировал Шолпанкулов.

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