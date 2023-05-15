Информацию о смерти женщины после допроса в полиции опровергли в ДП ВКО

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской сообщили, что распространяемая в социальных сетях информация о смерти женщины после допроса в полиции в городе Усть-Каменогорске не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

Ранее в соцсетях распространилось видео адвоката, которому сын жительницы Усть-Каменогорска рассказал о смерти его матери после допроса в полиции. Молодой человек утверждал, что его маму продержали в отделении полиции более 5 часов. И даже когда женщине стало плохо, следователь не спешил ее отпускать. Далее, по словам сына, он вызвал скорую и вместе с врачами зашел в отделение полиции. Работники медслужбы смогли забрать ее и госпитализировать, но вскоре женщина скончалась.

ДП ВКО опроверг информацию и рассказал хронологию событий.

12 мая в 22:28 в дежурную часть Иртышского отдела полиции обратился горожанин и попросил посодействовать в поиске утерянных им при переезде материальных ценностей.

Факт зарегистрировали в книге учета информации.

«В ходе разбирательств установлено, что в доме заявителя работала 59-летняя гражданка, которая для проведения следственных действий 12 мая в 22:38 была приглашена дежурным Иртышского ОП для дачи пояснений.

Последняя прибыла в 23:38 и дожидалась следственно-оперативную группу во фронт-офисе УП Усть-Каменогорска.

В 00:26 женщина сообщила дежурному о плохом самочувствии, после чего была вызвана бригада скорой помощи, что подтверждается видеозаписью с камер видеонаблюдения», – рассказали в департаменте.

В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении с диагнозом гипертония, отметили в ДП.