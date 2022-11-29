Информацию о возможном союзе Казахстана, России и Узбекистана разъяснил пресс-секретарь Токаева

Фото: akorda.kz

В Акорде прокомментировали предложение президента РФ создать союз в составе России, Казахстана, Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, главы государств в рамках визита президента РК в Москву обсуждали в числе других вопросов и сотрудничество в газовой сфере.

"От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон", – сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.