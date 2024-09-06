В акимате Алматы ответили на информацию о задержании помощника Досаева

В городской администрации опровергли информацию о якобы задержании помощника акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Kazpravda.kz

Как уточнятся, в сети распространяется недостоверная информация о якобы задержании помощника акима Алматы, к сообщению приложено фото акима Илийского района Алматинской области.

«В связи с этим акимат Алматы заявляет, что примет меры и обратится в правоохранительные органы для выявления источников распространения ложных данных. Напоминаем, что согласно законодательству, за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, включая административные и уголовные меры», — заключили в городской администрации.