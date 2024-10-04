Инклюзивные игры «Жулдызай» проходят в Астане

Фото: фонд «Жулдызай»

По данным фонда, мероприятие направлено на поддержку особенных ребят, предоставляя им возможность проявить себя в спортивных дисциплинах.

В соревнованиях участвуют более 500 детей и подростков с ограниченными возможностями в возрасте от 10 до 16 лет. Они будут соревноваться по семи видам спорта: легкая атлетика, голбол, мини-футбол, настольный теннис, бочча, а также в традиционных национальных играх – «бес тас», «асык ату» и «тогызкумалак».

«Национальные Инклюзивные игры «Жулдызай» - большое мероприятие для детей с ограниченными возможностями. С каждым годом мы развиваемся, и количество участников растет. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Каждый ребенок – чемпион в своем регионе, а сегодня они соревнуются на республиканском уровне. Надеемся, что среди них есть будущие паралимпийские чемпионы», – подчеркнула руководитель проекта Алмагуль Салимбаева.

Открытие Игр транслировалось в прямом эфире на телеканале QazSport. Соревнования проходят с 3 по 5 октября на нескольких спортивных площадках Астаны, включая Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, легкоатлетический комплекс Qazaqstan, спортивный клуб Sairan Arena и Паралимпийский тренировочный центр.

«Мы тоже начинали путь как участники Национальных игр, но в наше время не было таких мероприятий. Их труд не останется недооцененным – важно продолжать работать над собой и никогда не сдаваться. Я много проигрывал, но всегда поднимался. И как результат – в этом году получил серебряную медаль. Уверен, что и наших сегодняшних участников ждут Азия и Всемирные игры!», – поделился впечатлениями специальным гостем церемонии открытия стал паралимпийский чемпион Ерғали Шамей.

С участниками прибыли более 200 тренеров и сопровождающих.

«Мы приехали на Национальные Инклюзивные игры «Жулдызай» уже в третий раз. Поскольку это единственные соревнования такого рода, мы готовимся к ним целый год. Есть участники и тренеры, которые приехали впервые и были удивлены уровнем организации. С каждым годом подготовка детей из всех регионов становится все лучше. Благодарим всех организаторов и спонсоров за проведение Игр», – рассказал тренер Актюбинской области Нұрлыжан Мұқашев.

Вот уже девятый год подряд главный спонсор Игр, холдинг BI Group, и его сотрудники поддерживают это событие. В этом году к организации присоединились Комитет по делам спорта и физической культуры МТС, Общественный фонд «Жулдызай и К», а также управление спорта акимата г. Астана.

Генеральными партнерами Игр стали АО «Самрук-Қазына», Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport qory и Национальный Паралимпийский Комитет. Информационным партнером выступил телеканал QazSport.