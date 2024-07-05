Туристка погибла в Батуми при полете с парашютом

Парашют упал в море во время сильного ветра

Фото: Emergency Management Service

Трагедия произошла сегодня днем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на NewsGeorgia

По предварительной информации, парашют упал в море во время сильного ветра. Спасатели достали женщину из воды, но спасти ее не удалось.

Полет женщина совершала c мужем. Он получил многочисленные травмы и был доставлен в местную больницу.

Известно, что погибшая — иностранка. Из какой страны она приехала в Грузию, не уточняется.

Как сообщили в МВД, в связи с произошедшим начато следствие по статье 275 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта).

Парасейлинг представляет собой полет на парашюте, который прикреплен тросом к катеру и поднимается в воздух по мере того, как катер-буксир набирает скорость. К парашюту крепится специальная подвесная система для одного или двух-трех человек. Водное развлечение из разряда «экстрим» популярно на грузинских курортах уже многие годы.